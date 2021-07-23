Fadıloğlu'ndan basın bayramı kutlaması

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, “Bilindiği gibi 24 Temmuz 1908 tarihi, basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler, ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandı. Günümüzde ise basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin ve kendini muasır medeniyetler seviyesine çıkartmış toplumların en önemli göstergesidir. Unutulmamalıdır ki düşünce ve ifade özgürlüğü insanlığın en önemli haklarından biridir. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri de basın mensuplarının fikirlerini sansürsüz bir ortamda özgürce dile getirebilmesi, kamuoyuna tarafsız, doğru, hızlı biçimde bilgi ve haber verebilmesidir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencelerindendir. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında, kamu hizmetlerinin halkımıza yansıtılmasında, halkın istek ve şikayetlerinin kamu yöneticilerine iletilmesinde de basınımız önemli rol oynamaktadır. İnanıyoruz ki basınımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelik manipülasyonların ve oluşturulmak istenen olumsuz algıların bertaraf edilmesinde önemli katkılar sunmaya devam edecektir. Basın, şehrimizin ve bölgemizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. İlimizdeki güven ve huzur ortamının sağlanmasında önemli roller üstlenmiştir, üstlenmeye devam edeceğine de inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınında sansürün kaldırılışının 113'üncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta Gaziantep’te görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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