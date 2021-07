Fatma Şahin’den basın bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, toplumsal yaşamın önemli kurumlarından olan medyanın kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından taşıdığı önemin büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal’in, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ sözü de basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özgür basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarına saygı ile toplumsal değerlerin korunması bakımından hiç şüphesiz ki demokrasinin vazgeçilmezlerinden biridir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın; haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Her koşulda ve durumda mesai kavramı gözetmeksizin desteklerini esirgemeyen, Gazi şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz ilimizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarımız ve basın kuruluşlarımızın 113 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutlar, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

