Hayrullah Kubba'dan basın bayramı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ve Dünyadaki gelişmelerin kamu oyununa aktarılması, iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen değerli gazeteciler, yerel ve ulusal basın mensupları, bu kutsal görevi sürdürürken zaman ve mekân gözetmeksizin büyük bir gayret ile çalışmaktadır. Gazişehrimizde görevini sürdüren gazeteciler, yazılıgörsel basın kuruluşları ve ulusal haber ajansı mensuplarının kişisel hak ve özgürlüklerini temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımı, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulması noktasındaki katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, tüm gazetecilerin ve basın çalışanlarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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