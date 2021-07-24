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Gaziantep’te bayram bitti, maskeler unutuldu Bayram sonrasın da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler evde unutuldu

İHA

Gaziantep’te bayram bitti, maskeler unutuldu Bayram sonrasın da çarşı ve pazarlar doldu, maskeler evde unutuldu

Gaziantep’te bayram ertesi kent merkezindeki çarşı pazarlar doldu taştı. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlardaki rahatlık şaşırtırken, insanlar ne maske ne de sosyal mesafe kuralına riayet etti.
Gaziantep’te Kurban Bayramı’nda sessiz kalan sokak ve caddeler bayramın bitmesiyle hareketlendi. Bayram süresince sokağa çıkma yasağını andıran görüntülerin oluştuğu kent merkezinin simge noktaları bayram sonrasında ise adeta doldu taştı. Kent merkezindeki çarşı ve pazarlar da vatandaşların akınına uğrarken, bayramda sessizliği bürünen Gaziler Caddesi’nde ise bayramdan sonra pandemiyi unutturan görüntüler ortaya çıktı. Alışveriş yapmak için caddeye gelen vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken vatandaşlar maskeyi çene altı ile kollarına taktı. Sosyal mesafeyi tanımadan alışveriş yapan Gaziantepliler, sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.

“Maske göstermelik takılıyor”
İnsanların maskeyi kollarını ve çenesini korumak için taktığını söyleyen Ahmet Şerbetçi, vatandaşların maskeyi göstermelik taktığını belirtti. Korku olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını aktaran Şerbetçi, “Aşılama hız kazandı ama insanlarda rehavet oluştu. Aşılanmayanda baya çok vatandaşımız var. Ama bence artık insanlar korona virüsü önemsemiyor. Yani bunu artık kabullenmeliyiz. Salgınla yaşamayı alışkanlık edinmeliyiz. Tabi insanlarda da bıkkınlık var. Bence salgın hiçbir zaman için hayatımızdan çıkmayacak” dedi.
Aşılanan vatandaş sayısı kentte 1 milyonu aşarken 22 Temmuz’da açıklanan haftalık vaka sayısı tablosunda bir önceki haftaya göre pozitif vaka sayısı şehirde yüzde 4 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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