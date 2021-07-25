El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'de hain terör örgütünün zırhlı araca düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Komando Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın al bayrağa sarılı naaşları Gaziantep'te düzenlenen askeri törenle memleketlerine gönderildi.

Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın naaşları, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Fırat Kalkanı Bölgesinde Kirpi tipi askeri araca teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Emrah Arslan'ın cenazesi Ordu'ya, Fatih Güney'in cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi. Şehitlerin hayat hikayelerinin okunması ile başlayan törende İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar şehit askerler için dua okudu.

Havalimanında düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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