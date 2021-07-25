Kelle ütüleme ustaları mesaide

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ardından rağbet gören kelle ütüleme ustaları yoğun mesai yapıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ardından kelle ütüleme yoğun talep görüyor. Bayramda yoğun mesai yapan ustalar, bayram sonrasında da taleplere yetişmeye çalışıyor. Ustalar, dört koldan kesilen kurbanların kellerini temizleyerek derideki tüyleri ütülüyor. Her yıl Kurban Bayramı'nda ve sonraki birkaç günde ütülemeye talep olduğunu belirten esnaf, 10 dakikada ütülenen her bir kelle için 25 TL ücret aldıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise kelleleri evlerinin müsait olmaması gibi nedenlerden ütülemeleri için ustalara götürdüklerini ve sıra beklediklerini ifade etti.

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