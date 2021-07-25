Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürdüyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolları asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki yol asfaltlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vatan Mahallesindeki vatandaş ve esnafla sohbet etti.

“Vatandaşın huzuru bizim için önemli”

Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hem yeni kurulan mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Hemde eski mahalelerimizde asfaltı yıpranan yerlerin asfaltını kazımak suretiyle, kodunu yükseltmeden asfaltlama çalışması yapıyoruz. Vatan Mahallemizdeki Mehmet Gezerge Caddesi’nde asfaltlama çalışması yaptık. Burası Şanlı Dere Caddesi’ni Yeşilvadi Bulvarına bağlayan önemli bir cadde. Dört mahallenin ortasındaki en önemli bağlantı noktalarından birtanesi. Bu önemli caddemizin asfaltını tamamladık. Vatandaşımıza hayırlı olsun” dedi.

“Şahinbey belediyesi özverili bir şekilde çalışıyor”

Fırat Mahallesi Muhtarı Cindi Arslan, Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek “Mehmet Gezerge mahallemizin en işlek caddelerinden bir tanesi bu caddemizin yeniden asfaltlanması konusunda Şahinbey Belediyesi ekipleri özverili bir şekilde çalıştılar. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kendisinden ve çalışmalarından memnunuz. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bizlere kapısını her zaman açtı”

Vatan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Amaç, Şahinbey Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarının yanı sıra birçok alanda daha hizmet yaptığını belirterek, “Şahinbey Belediyemizin ve Başkanımızın yaptığı hizmetleri tek tek anlatırsak zaman yetmez. Ancak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ne zaman kapısını çalsak bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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