Köpeğini gezdiren Hakan'ı borç- alacak nedeniyle öldüren şüpheliler yakalandı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürüyen Hakan Durmaz (35) cinayetiyle ilgili olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Cuma Yancı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, silahı ateşlediği belirlenen Gökhan Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. Hakan Durmaz'ın borçalacak nedeniyle cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz, aralarında borçalacak meselesi olduğu öğrenilen Gökhan Y., tarafından otomobilden ateş açılması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Kurşunların hedefi olan Hakan Durmaz cinayetiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından kaçan ve otomobilde bulunduğu belirlenen Cuma Yancı, aynı gün ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yancı tutuklandı. Silahı ateşlediği belirlenen Gökhan Y. ise akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-07-25 23:40:23



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