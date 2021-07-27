Yaz aylarında çocuklarda ishal tehlikesi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, sıcak havalar ile birlikte görülme sıklığı artan ishalin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, aileleri bu konuda uyardı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, çocuklarda, özellikle yaz dönemlerinde artış gösteren ishalin, önlem alınmadığı takdirde ciddi problemlere yol açacağını ifade ederek, bu konuda alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Yaz dönemlerinde ishal tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, “Sıcaklıkların artması ile birlikte çocuklarda yaz ishali yoğun olarak görülmeye başladı. İshalin en belirgin özelliği sıvı dışkı olmakla birlikte kusma, bulantı, ateş, dışkıda kan, karın ağrısı, halsizlik durumu da ortaya çıkabiliyor. Bu hastalık özellikle 05 yaş grubundaki çocukları etkiliyor. Çünkü bu yaştaki çocuklarda bağışıklık sistemi tam olarak gelişmiyor. İshal, dışkı miktarının artması, dışkı kıvamının yumuşamasıyla meydana geliyor. İshal, su ve tuz kaybına yol açarak çocuklarda ölümlere neden olabilen çok tehlikeli bir hastalık. Normalde 57 gün içinde ishal kendiliğinden geçiyor. Eğer ishal bu süre içinde kendiliğinden geçmiyorsa sıvı kaybı artıyor. İshali tehlikeli yapan ishalin şiddeti ve sıvı ihtiyacının karşılanamaması. Özellikle bazı ishal vakalarında sıvı kaybı oldukça hızlı gelişebiliyor. Bu süreçte su eksikliği giderilmezse, halsizlik, dalgınlık, uykuya meyilli olma, el ve ayaklarda soğukluk, ağız içi kuruluğu gibi belirtileri beraberinde getiriyor” dedi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, İshalden korunmak için temizlik ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söylerek, “Bekletilen veya uygun koşulda saklanmadığı için bozulan gıdaların tüketilmesi, az pişmiş yiyecekler veya iyice yıkamadan ya da kirli suyla yıkanarak çocuğa verilen meyveler, sinek, böcekle temas eden gıdalar, kaynağı belli olmayan içme sularının tüketilmesi, kirli havuz veya deniz suyunun yutulması çocukların ishal olmasında önemli rol oynuyor. Hastalıktan korunmak için kişisel hijyene önem verilmeli ve eller sık sık yıkanmalı. Çiğ meyve ve sebzeler iyice yıkanmadan çocuklara verilmemeli, gıdalar özellikle sıcakta uzun süre bekletilmemeli, buzdolabında muhafaza edilmelidir. İshal olan bebek aç bırakılmamalı, emzirmeye devam edilmelidir. Biberon ve emzik kullanılmamalı, kullanılan kaşık veya bardak kullanıldıktan sonra bir daha kullanabilmek için iyi dezenfekte edilmelidir. Sıvı kaybını önlemek için çocuğa bol su ve sulu besinler verilmelidir. Sıvı kaybı giderilmezse, özellikle bebekler ve çocuklar için hayati tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle ishali olan çocukların vakit kaybetmeden doktora götürülmesi gerekiyor. Çocuğa doktor önerisi dışında hiçbir ilaç verilmemesine de dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

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