Çocuklar için epilepsi uyarısı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora Epilepsi hastalığı çocukluk çağının en sık görülen kronik nörolojik hastalığı olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Epilepsi hastalığına tedavi yönteminin var olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, "Epilepsi hastalığının görülme sıklığı yüzde 0.5 ile yüzde 1 arasındadır. Epilepsi klinik bir tanıdır. Nöbet şüphesi olan hasta mutlaka bir çocuk nörolojisi uzmanı tarafından görülmelidir. Olayın videosu ve tarifi, hastanın muayenesi ve yardımcı tetkikler ile tanıya varılmaya çalışılmalıdır. Klinik bilgiler yanında en önemli yardımcı tanı aracı EEG yani Elektroensefalografi ’dir. EEG tek başına epilepsi tanısı koydurmayacağı gibi normal olması da epilepsiyi dışlamaz. EEG uygun sürede çekilmeli ve mutlaka uyku deprivasyonu içermelidir. Mevcut tetkikler ile net tanı konulamaması durumunda klinik takip edilmeli, olay videoları istenmeli veya uzun süreli EEG çekimleri planlanmalıdır’’ diye konuştu.

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