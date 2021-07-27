Gaziantep'te hurda deposu yangını (1)

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu ve çevredeki evleri tehdit eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler, tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2021-07-27 13:05:15
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