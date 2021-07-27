Sürdürülebilir kentler için biyotaklit anlatıldı

AB Erasmus Plus KA347 ‘Kentiminin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim’ projesinde söyleşiler devam ediyor.

Gençlik projesinin ana teması olan yapılandırılmış diyalog kapsamında, üniversite öğrencilerinin projenin her aşamasında yer alması projenin en önemli ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda ikincisi yapılan söyleşi İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Yusuf İslam Yılmaz ile gerçekleştirildi. ‘Sürdürülebilir Kentlerde Biyotaklit’ konulu söyleşide; biyotaklitin tanımı, biyotaklit tasarımların sahip olduğu kapalı döngülerin geleneksel ve düzlemsel tasarımlardan neden iyiolduğu, biyormorfizmin, biyofaydanın ve biyotaklitin tanımı gibi başlıklar ile konu üzerine bir ön tanıtım yapılarak sürdürülebilir devrime nasıl geçileceğinden de bahsedildi. 21. yüzyılın en büyük sorunu olan küresel ısınmanın başlıca sebebinin geleneksel tasarımlar olduğu da söyleşi içerisinde değinildi. ‘Michael Pawlyn'nin Mobius’ projesi, Caltech rüzgâr türbinleri gibi biyotaklit üzerine kurulu örneklerden de bahsedildi. Japonya ve Amerika gibi ülkelerde sürdürülebilirlik için yapılmış biyotaklit projelerine de değinilerek geleceğin sürdürülebilir şehirlerinde biyotaklit ile neler yapılabileceği üzerine bir tablo çizildi. Söyleşinin sonunda proje yürütücülerinden GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Aslı Özpolat, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Küresel ısınma sorununu daha net bir biçimde hissettiğimiz bu günlerde çevresel duyarlılığa dikkat çeken konunun farkındalık yaratacağını umuyorum. Ayrıca söyleşiye katılımın ve konuya gösterilen ilginin yüksek olması memnun verici. Bu motivasyonla söyleşilerin aktif bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

Söyleşi katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

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