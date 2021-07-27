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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

111 bin gazi torunu ecdadıyla buluşuyor

İHA

111 bin gazi torunu ecdadıyla buluşuyor

Daha önce 104 bin 893 öğrenciyi ve vatandaşı Çanakkale’ye uçakla ziyaret imkanı sunan Şahinbey Belediyesi, bu kez ise 111 bin gazi torununu ecdadıyla buluşturuyor.
Daha önce 104 bin 893 öğrenciyi ve vatandaşı “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesiyle ecdadıyla buluşturan Şahinbey Belediyesi 27 Temmuz itibariyle ziyaretlere yeniden başladı. Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında başlatılan ve 104 bin 893 öğrencinin ve vatandaşın ecdadıyla buluştuğu “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” Projesi kapsamında 2021 yılının ilk ziyareti korona virüse karşı alanın tedbirlerle gerçekleştirildi.111 bin kişinin daha gazi Çanakkale'de bulunan atalarının mezarlarını ziyaret etmesi hedefleniyor.
“Projemizi sürdüreceğiz”
111 bin gazi torunŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile vatandaşların ve öğrencileri yeniden ecdadı ile buluşacağını belirterek, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü Yıl etkinlerinde başlattığımız “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projemize yeniden başladık. Bugüne kadar 104 bin 893 öğrencimizi ve vatandaşımızı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına götürdük. Çanakkale tarihimizde çok önemli bir yer tut Gençlerimize milli bir şuur kazandırmak ve bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını yerinde göstermek istiyoruz. Bu projeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 253 bin şehidimizin olduğu cennet vatanımızın bir köşesi. Projemizin tüm masrafları yine belediyemiz tarafından karşılanacak.rdoğan çok önemsiyor. Projemizi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’ye gitmek isteyen vatandaşların http://basvuru.sahinbey.bel.tr/CanakkaleBasvuru.aspx adresinden başvuru yapabileceklerini ifade etti.

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