Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep’te bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla yaraladı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde caddede yürüyen Ahmed Halife’nin (46) önünü aralarında husumet bulunan bir kişi kesti. Halife ile husumetlisi arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çeken şahıs, Halife’nin üzerine birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri Halife’nin boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçatı. Yaralı halde bir süre ilerleyen Halife’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Halife, ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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