Erol Bulut'tan transfer açıklaması Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: "En kısa zamanda hem hücum anlamında hem de defansif anlamda istediğimiz 4-5 adet transferi daha yapacağız” "En az 2 adet forvet pozisyonunda futbolcu daha alacağız”

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Avusturya kampında transfer konusunda konuştu. Birkaç transfer daha yapmayı planladıklarını belirten Bulut, “Taraftarlarımız rahat olsun. En kısa zamanda hem hücum anlamında hem de defansif anlamda istediğimiz 45 adet transfer daha yapacağız. En az 2 adet forvet pozisyonunda daha futbolcu daha alacağız” dedi.

Kamp sürecine hızlı başlayan Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep, Bolu kampının ardından Avusturya'da yeni sezona hazırlanıyor. Kamp sırasında kulübün sosyal medya platformlarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takım durumu ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamp sırasında takımın defansif anlamda kendisi memnun ettiğini belirten Bulut, hücum konusunda eksiklerinin olduğunu belirtti. Transfer sürecinde çalışmalara devam ettiklerini Bulut, 4 ya da 5 adet daha transfer yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.



"Takım, taktiksel olarak iyi bir seviyeye yavaş yavaş yaklaşıyor”

Kamp döneminde çok iyi çalıştıklarını ve taktiksel olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kamp dönemine haziran ayında başladık. Gaziantep’te 1 haftalık bir kampımız oldu. Gaziantep’te Sağlık kontrolleri, fiziksel çalışmalar ve kondisyon depoladık. Ondan sonra Bolu kampı oldu. Bolu kampında da 34 tane hazırlık maçı yaptık. Aynı şekilde Gaziantep kampında olduğu gibi fiziksel ve taktik yönlerden çalışmalar yaptık. Maçlarda bu taktik anlayışlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Daha önce söylediğim gibi 5’li sistemden devam edeceğimizi belirtmiştik çünkü bu takım son 2 yıldır bu sistemde iyi performans gösteriyor. Biz bu sistemin üzerine koymaya çalışıyoruz. Avusturya kampında net bir şekilde görüyoruz ki takım taktiksel olarak iyi bir seviyeye yavaş yavaş yaklaşıyor. Her taktikte ufak tefek eksiklikler oluyor ama FSV Mainz 05’e karşı oynadığımız maçta taktik açıdan gerçekten çok büyük bir mesafe kat ettik. Maç sırasında top kalemize iki defa geldi. Birisinde ufak bir hata ile gol olarak sonuçlandı. Ama rahatlıkla Bundesliga takımına karşı maçı kazanabileceğimiz durumda olan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı” dedi.



“Defans anlamında beni çok memnun eden bir taktik anlayış var”

Takımın defansif anlamda iyi bir oyun sergilediğini ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyleyen Bulut, “En iyi antrenman maç oynamaktır. O yüzden biz bol maç oynayarak hatalarımızı daha iyi tespit edip hatalar üzerine çalışma yapıyoruz. Futbolcuları da daha net bir şekilde görmemiz oluyor. Çünkü futbolcunun, antrenmanda ve maçtaki performansı farklı oluyor. Her futbolcuya aynı süreyi vermeye çalışıyoruz. Böylelikle futbolcularımızı daha yakından görebiliyoruz. Taktik açıdan kendimizi görebiliyoruz. Dün oynadığımız FSV Mainz 05 maçında beni taktik anlayışı olarak mutlu eden bir tablo vardı. Defans anlamında beni çok memnun eden bir anlayış vardı. Defans anlamında çok iyi işler yaptık. Hücum anlamında biraz eksiğimiz var. Hücumları değerlendirme konusunda eksiğimiz var. Ama dediğim gibi birkaç kaliteli transfer daha aramıza katarsak Gaziantep Futbol Kulübünü çok farklı pozisyona sokmuş olacağız. Aramızdan ayrılan futbolcularda olacak. Çünkü biz burada en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Hiç kimsenin pozisyonundan, yerinden sözleşmem var diye emin olmaması lazım. Aramızdan ayrılanların yerine daha iyi uyum sağlayan ve performans açısından da katkı sağlayan futbolcular olacak” ifadelerini kullandı.



“Taraftarlarımız bilsin ki 45 transfer daha gözüküyor”

Transfer sürecinde kulüpten ayrılacakların gitmesinin yanı sıra kulübe yeni futbolcuların da katılacağını dile getiren Bulut, orta saha, defans ve hücum anlamında 4 yada 5 transfer yapacaklarını ve bu oyunculardan en az 2 tanesinin forvet pozisyonunda olacağını aktararak, “Transferlerle ilgili olarak da konuşmak istiyorum. Birkaç transfer daha yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hangi transfere el attıysak doğru tespitler elde ediyoruz. Teklifler götürüyoruz ama maalesef futbolcular, Avrupa’da başka ülkeye gitmeyi tercih ediyorlar. Taraftarlarımız rahat olsun. En kısa zamanda istediğimiz transferleri hem hücum anlamında hem de defansif anlamda birkaç transfer yapacağız. İnşallah, ligin başlangıcına kadar bu transferleri gerçekleştiririz. Şuana kadar iyi transferlere dokunduk ama futbolcular tercihlerini başka kulüplerinden yana kullandı. İstediğimiz oyunculardan Bundesliga’ya, İtalya’ya gidenler oldu. Doğru tespitlerde bulunduğumuz ve almak istediğimiz futbolculardı. Ama birkaç futbolcunun daha üstünde duruyoruz. En az 2 forvet daha alacağız. Benim düşüncem o yönde. Orta sahaya oyuncu alacağız. Defans hattına futbolcu alacağız. Taraftarlarımız bilsin ki 45 transfer daha gözüküyor gibi. İnşallah, onları da aramıza katacağız” diye konuştu.

