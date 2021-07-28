Jandarmadan kaçarken otomobilin altında kalarak can verdi

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GaziantepŞanlıurfa otoyolunda jandarmadan kaçarken bir otomobilin altında kalan Suriyeli göçmen hayatını kaybetti.

Kaza, GaziantepŞanlıurfa otoyolu üzerinde İbrahimşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kenarında şüpheli şahıslar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri otoyolda devriye atmaya başladı. Otoyolda devriye atan jandarma aracını gören ülkeye kaçak yollarla giriş yapmış olan 4 Suriyeli göçmen yolda kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri Suriyeli göçmenleri takip ederken jandarma ile göçmenler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.



Jandarmadan kaçarken can verdi

Jandarmadan kaçan göçmenlerden Ömer Elur kaçış esnasında aniden yola çıktı. Karşı şeride geçmeye çalışan Elur’a, 34 JG 3621 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Elur, feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri diğer kaçan göçmenler Ahmet İcnai (33), Ahmet İbrahim (33) ile Ahmet Mahmut’u (38) yakalarken Elur’a çarpan aracın sürücüsü C.A.’yı gözaltına aldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken Elur’un cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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