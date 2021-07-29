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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinliyor

İHA

Başkan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte ilçedeki esnafı ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve parti üyeleri ile birlikte Çetin Emeç Caddesi hizmet veren esnafı ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirirken, esnaf da Koçer ile Fadıloğlu’nu iş yerlerinde ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Her iş yerine girerek esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Koçer ile İlçe Başkanı Yılmaz çözüm odaklı çalışarak tüm sorunların üstesinden geleceklerini söylediler. Her zaman ve her konuda esnafın destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Nejat Koçer, esnafın yönelttiği tüm soruları samimi şekilde yanıtladılar. Hatıra fotoğrafı çekilmeyi talep eden esnafın talebini geri çevirmeyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, esnafa kolaylık ve bereketli satış dileyerek yanlarından ayrıldılar.

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