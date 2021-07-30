Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi



Mustafa KANLIAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, halk otobüsü şoförü Mehmet Çevik, fenalaşan yolcusunu güzergahtan çıkıp hastaneye yetiştirdi. O anlar, araç içi güvenlik kameralarına yansıdı.

DüztepeTugay seferini yapan özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Mehmet Çevik´e bildirdi. Çevik, diğer yolcuları başka bir otobüse yönlendirip, aracının güzergahını değiştirerek kadın yolcuyu, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Mehmet Çevik, ismi öğrenilemeyen hastayı sağlıkçılarla birlikte sedyeye koyup acil servise taşıdı. Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Halk otobüsünde yaşananlar, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fenalaşan yolcuyu kontrol eden diğer yolcuların telaşı ve şoförün hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. Hastane önüne gelen ve otobüsten indirilen yolcunun sağlık ekiplerince sedyeyle taşındığı anlar da kameraya yansıdı.

'GÜZERGAHTAN ÇIKARAK HASTANEYE DOĞRU SÜRDÜM'

Yolcunun fenalaştığını görünce hemen güzergahtan çıktığını belirten Mehmet Çevik, "Seyir halindeyken bir yolcumuzun fenalık geçirdiğini fark ettim. Aracı durdurarak yolcunun yanına gelip kontrol ettim. O sırada otobüste bir sağlıkçı vardı. Onun kontrolünde tekrar yola çıktık. Otobüsteki yolcularımızı tahliye edip başka bir otobüse yönlendirdim, güzergahtan çıktım ve hastaneye doğru sürdüm. Yolcuyu yetiştirmek için dörtlülerimi yakarak, sürekli öndeki sürücülere korna çalarak, yolun açılmasını sağladım. Yolcumuzu hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim ettik. Yolcumuzun durumunun iyi olduğunu öğrenince güzergahıma dönerek yoluma devam ettim" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet ATMACA

2021-07-30 09:59:53



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