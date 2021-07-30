'Gaziantep, sonbaharda kültür turizminin merkezine dönüşecek'



Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kontrollü sosyal hayat ile birlikte kente yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Şahin, yaptıkları çalışmalarla sonbaharda kentin, kültür turizmi açısından merkeze dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demirören Haber Ajansı (DHA) Gaziantep Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti. DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile görüşen Fatma Şahin, Gaziantep'in pandemi sürecinin ardından başlayan normalleşme süreci ile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi. Gaziantep'in, kültür turizmi açısından önemli kent olduğunu ve yaptıkları tanıtım ile şehre gelen turist sayısının arttığını anlatan Şahin, havaların serinlemeye başlamasıyla sonbaharda daha fazla turisti ağırlayacaklarını kaydetti.

KARADENİZ YAYLALARINDAN GAZİANTEP'E TURİST HEDEFİ

Başkan Şahin, Gaziantep'ten çok sayıda ülkeye direkt uçuşlar yapılmasıyla yabancı turist sayısında artış olduğunu, iç turizmin de hareketlendiğini belirtti. Son süreçte Karadeniz'e yayla turizmi kapsamında gelen turistlerin kültür turizmi kapsamında Gaziantep'e de gelmeleri için çalışma başlattıklarını anlatan Şahin, "Yeni dönemde yayla turizmi için Karadeniz'e giden turistleri, kültür turizmi kapsamında Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Bunun için Trabzon ile Gaziantep arasında direkt uçak seferlerinin yapılması için çalışıyoruz. Trabzon belediye başkanımız ile de konuyu görüştük. İlerleyen süreçte Karadeniz'i dolaşan yerli ve yabancı turistlerin, kültür turizmi kapsamında Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Böylece turistler ülkemizin her köşesinin ayrı güzel olduğunu görebilecek. Havaların serinlemesi ile sonbaharda Gaziantep'i kültür turizminin merkezi yapacağız" dedi.

`SAĞLIK TURİZMİNDE DE MERKEZ OLACAĞIZ´

Fatma Şahin, Kapadokya bölgesine gelen Asyalı turistlerin Gaziantep'e de gelmesi için çalıştıklarını, bunun dışında Orta Doğu'dan tedavi olmak isteyenlerin de kente gelmesini hedeflediklerini söyledi. Bölgede ciddi sağlık tesisi altyapısı oluştuğunu dile getiren Şahin, "Sağlık konusunda bölgemizde ciddi altyapılar oluşturuldu. Şehrimizde oluşacak talepleri karşılayacak hastanelerimiz mevcut. Komşu ülkelerimizden de çok ciddi manada talep var. Biz bu talebi Gaziantep'e getirecek uçuşları artırdığımızda bölgenin sağlık turizminde de merkez olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-07-30 10:00:22



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