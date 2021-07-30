Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

İHA

Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kazada otomobilin biri paramparça olurken, parçaları ise karayoluna savruldu. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Karkamış ilçesinden Nizip ilçesine seyir eden C.G yönetimindeki 34 RG 8294 plakalı Opel Astra marka otomobil ile karşı istikametten gelen A.Ş. idaresindeki 80 FN 463 plakalı Toyota Coralla model otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak, taklalar attı. Fıstık bahçesine düşen otomobilin parçaları ise karayoluna dağıldı. diğer otomobilin ise ön kısmında büyük hasar oluştu. Karayolunda savaş alanını anımsatan görüntüler ortaya çıkaran kazada ise otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için karayolunda geniş güvenlik tedbirleri alırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların 4'ünün de durumunun ağır ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazanın ardından kontrollü olarak trafik akışısının sağlandığı karayolu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Gaziantep, sonbaharda kültür turizminin merkezine dönüşecek'
YEREL HABERLER 'Gaziantep, sonbaharda kültür turizminin merkezine ...
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye ...
Kilis'teki orman yangınının söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek
YEREL HABERLER Kilis'teki orman yangınının söndürme çalışmalarına ...
Milli futbolcu Cömert, ALGSpor'da ALGSSpor Ecem Cömert'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Milli futbolcu Cömert, ALGSpor'da ALGSSpor Ecem ...
Gaziantep'te etkili olan dumanlı hava kentte orman yangını paniği yaşattı Gaziantep Valisi Gül: "Tespit ettiğimiz bir yangın yok"
YEREL HABERLER Gaziantep'te etkili olan dumanlı hava kentte orman ...
Sağlık çalışanlarının gözü kulağı toplu sözleşme masasında
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının gözü kulağı toplu sözleşme ...
GTO meclisinde gündem mülteciler oldu
YEREL HABERLER GTO meclisinde gündem mülteciler oldu
SANKO Okulları’nın YKS başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları’nın YKS başarısı
SANKO Üniversitesi'ne “Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi" belgesi SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Aldığımız başarılı sonuçlar, ekip çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi'ne “Hijyen ve sanitasyon yönetim ...
Kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığında EECP tedavisi SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karben: “Doğal By-Pass olan EECP herhangi bir risk oluşturmayan, hastane yatışı ya da girişimsel işlem gerektirmeyen, kolay uygulanan bir tedavi yöntemidir”
YEREL HABERLER Kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığında EECP ...
Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası
YEREL HABERLER Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası
Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kilis'teki orman yangını kontrol altına alındı
Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi 2 gün önce nişanlanmıştı, kalp krizinden yaşamını yitirdi Hemşire çiftin yürek burkan hikayesi
YEREL HABERLER Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını ...
Gaziantep’te göle giren genç boğuldu Boğulan genci arkadaşları kurtaramadı
YEREL HABERLER Gaziantep’te göle giren genç boğuldu Boğulan genci ...
Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Genç annenin ölümünde cinayet iddiası Şüpheli şekilde ölen Damla Aycan’ın ailesi: “İntihar değil, cinayet” Ölmeden önce sosyal medyada “Can cefaya dayanmaz” mesajını paylaşmış Damla Aycan’ın kocası hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş
YEREL HABERLER Genç annenin ölümünde cinayet iddiası Şüpheli şekilde ...
İslahiye'de, mobil aşı ekipleri kırsalda aşılamaya başladı
YEREL HABERLER İslahiye'de, mobil aşı ekipleri kırsalda aşılamaya ...
Başkan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinliyor
Osmaniye'deki Orman yangınına Gaziantep'ten destek gönderildi
YEREL HABERLER Osmaniye'deki Orman yangınına Gaziantep'ten destek ...
Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma operasyonu Mahalleli, alev ve dumanlar nedeniyle evlerinin balkonunda mahsur kalan 5 kişilik aileyi kamyonet ve merdiven ile kurtarmaya çalıştı Merdivenin kısa kalması nedeniyle başarılı olamayan mahalleli itfaiye ekiplerinin gelmesi ile rahat nefes aldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalanlara mahalleliden kurtarma ...
Milli raketler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Milli raketler ödüllendirildi
Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra canına kıydı Canına kıyan kadının ailesi damatlarına saldırdı
YEREL HABERLER Bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra ...
Jandarmadan kaçarken otomobilin altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçarken otomobilin altında kalarak can ...
Erol Bulut'tan transfer açıklaması Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: "En kısa zamanda hem hücum anlamında hem de defansif anlamda istediğimiz 4-5 adet transferi daha yapacağız” "En az 2 adet forvet pozisyonunda futbolcu daha alacağız”
YEREL HABERLER Erol Bulut'tan transfer açıklaması Gaziantep Futbol ...