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GAGİAD, geleceğin dili kodlamayı konuştu

İHA

GAGİAD, geleceğin dili kodlamayı konuştu

GAGİAD’ın düzenlediği “Robotik Kodlama ve Tasarımı” konulu video konferansta robotik kodlamanın amacı, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları ile programlamayı öğrenmenin faydaları gibi konular ele alındı.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), “Robotik Kodlama ve Tasarımı” toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. ArTeCRobo Türkiye Kurucu Ortağı Yusuf Ziya Yüzgülen ve ArTeCRobo Türkiye Genel Müdürü Özlem Apuhan’ın konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Tuncay Özmermer yaptı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özmermer, “Günümüz dünyasında hayatımızın her anında artık gelişmiş teknolojiler devreye giriyor. Bu kapsamda kodlamada artık hayatımızın önemli bir parçası haline geliyor. Gelecek dünyada kendimize bir yer edinmek istiyorsak teknolojilerin ardında yatan mantığı bilmek zorundayız. GAGİAD olarak, temel amacımız özellikle gençlere teknolojiye uyumlu beceriler kazandırmaktır. Bu anlamda birkaç ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Destek Programı kapsamında dernek olarak şehrimizde ‘Genç Gaziantep Kodluyor’ projesini başlattık. Projemizde amacımız teknolojiye iç içe gençler yetiştirerek farklı yeterlilikler ve donanımlar kazanmalarını sağlamak ve onların yeteneklerini keşfetmelerini keşfederek doğru yönlendirmek yapabilmektir. Teknolojiyi üreten tarafta olmak ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kodlama eğitiminin yetişkinler dünyasında da epey önemli olduğu kanaatindeyim. Tüm dünyayı saran bu teknolojiyi hepimiz öğrenmeli, yeni kuşakların öğrendiği bilgileri bizlerde öğrenerek bilim ve teknolojiyle iç içe olmalıyız. Bu anlamda bugün burada düzenlediğimiz eğitimi çok değerli buluyor ve bu bilgilerin bize çok şey katacağına inanıyorum” dedi.

Kodlamanın günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini dile getiren ArTeCRobo Türkiye Kurucu Ortağı Yusuf Ziya Yüzgülen, “Günümüz dünyasında bilim ve teknoloji hızla değişmekte, bu değişim bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını değiştirmekte ve toplumda bireylere yüklenen rolleri doğrudan etkilemektedir. Teknoloji liderleri, robotik ve kodlama eğitiminin önemini sıkça vurgulamaktadır. Bu sebeple kodlama eğitimini, eğitim ve öğretim müfredatına eklemiş pek çok ülke bulunmaktadır. Kodlama eğitiminin geleceğin dili olduğu düşünülmektedir. Yalnızca bilgisayar biliminde değil, tüm branşlarda ve hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneği geliştirmek için gerekmektedir. Robotik Kodlama eğitiminin amacı programlama ve robotiğin mantığını kavrayabilen, yönergelerle işlem yapabilen zekalara sahip bireylerin geleceği daha iyi anlayabilmesini sağlamak ve kodlama dilini öğretmektir. Bizimde hedefimiz, 'Robot tasarlamayan çocuk kalmasın!' sloganı ile çıktığımız bu yolda, geleceğin gençlerine Robotik kodlamanın önemini ve gelecekteki yerini aktara bilmek” ifadelerini kullandı.

ArTeCRobo Türkiye Genel Müdürü Özlem Apuhan ise, “Disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olan Steam (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) eğitimi destekleyen çok önemli bir programdır. Ekonominin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinde anahtar rol oynamakta ve geleceğin kazanılmasında kritiktir. Steam eğitimi 21’inci yüzyıl toplumunda mantıksal düşünme yeteneği, problem çözme yeteneği gibi çok çeşitli becerilerin geliştirilmesinde etkilidir. Şu anda aktif olarak tüm dünyada uygulanmaktadır. 2065 yılında ise günümüzde meslekler Steam meslekleri olacak veya Steam’le doğrudan ilişkili olacaktır. Kodlamayı STEAM’e entegre ederek akıllarda kalıcı, güzel deneyimler yaşıyoruz” diye konuştu.

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