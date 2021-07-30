GAÜN Eğitim Fakültesi'ndeki tüm bölümlere EPDAD akreditesi

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesinde,eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmaları sonuç verdi. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından Eğitim Fakültesindeki tüm bölümler akredite edildi.

Gaziantep Eğitim Fakültesi’nin İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Türkçe Öğretmenliği,EPDAD tarafından üçer yıllığına akredite edildi. Sınıf Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği ise daha önce yine EPDAD tarafından 2024 yıllarına kadar akredite edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, akreditasyon sürecinin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GAÜN Eğitim Fakültesinin Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden birisi olduğunu vurguladı.. Kalite ve akreditasyon çalışmalarının devam edeceğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversitelerin ‘Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020’ yılı raporuna göre Türkiye’de yer alan eğitim fakülteleri arasında kalite ve hacim başlıklarında ayrı ayrı ortanca değerin üzerinde yer alarak birinci bölgede kendine yer edinen Eğitim Fakültemiz, nitelikli eğitim ve araştırma olanakları ile yeni öğrencilerini bekliyor” dedi.

Tüm üniversite olarak kalite bilinci ve akreditasyonun öğrenci ve tüm fakülteye sağladığı getirileri ve değer artışı ile Gaziantep Eğitim Fakültesi’nin tüm öğrencilerine ayrıcalık kazandırmaktadır. Süreçlerin takibinin standartlaştığı, öğrenci katılımlarının arttığı, iyileştirme çalışmalarının hız kazandığı bir ortam oluşturularak öğrenci odaklı eğitim hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Çetin, tüm bölümleriyle akredite olmuş bir eğitim fakültesinde okumak isteyen öğrencilerin Gaziantep Eğitim Fakültesini tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Gaziantep Eğitim Fakültesi’nde şu an 10 profesör, 23 doçent, 17 doktor öğretim üyesi ve 16 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 66 akademik personelin bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Çetin, “Gaziantep Eğitim Fakültesi, merkez kampüsünde yer almakta ve kampüs alanı içinde bulunan sosyal tesislere son derece yakın bir konumda bulunma.Fakültemizde lisans programlarının devamında her bir lisans bölümümüz için ayrı ayrı lisansüstü eğitim imkânları da bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

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