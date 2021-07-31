Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına Gaziantep'ten destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına Gaziantep'ten destek

İHA

Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına Gaziantep'ten destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye Merkez İlçe’ye bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkiindeki orman yangınını kontrol altına alınması için destek verirken Adana Aladağ’da süren yangına müdahale için yola çıktı.
Osmaniye Merkez İlçesi’nde dün çıkan ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler destek vermek için bölgeye geçti. Kazmaca Köyü Tülüce mevkiindeki çıkan orman yangını, Sarpınağzı Köyü ile Kadirli İlçesi’nde bulunan Karatepe Köyü’ne kadar yayıldı. Alevleri kontrol altına almak için mücadele devam ederken yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle KaratepeKadirli kara yolu ise tedbir amaçlı kapatıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Aladağ’da dün çıkan ve etkisini hızla arttıran orman yangınına müdahale ve destek için de yola çıktı. Karaisalı ile İmamoğlu İlçeleri’nin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Holding’den 100 bin fidan desteği
YEREL HABERLER SANKO Holding’den 100 bin fidan desteği
GSO’da gündem değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER GSO’da gündem değerlendirme toplantısı
Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı ...
El freni çekilmeden park edilen aracın altında kalan yaşlı kadın öldü Aracın altında kalarak ölen kadının torununu kurtarmak için canını hiçe saydığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER El freni çekilmeden park edilen aracın altında kalan ...
Proktoloji hastalarına ayaktan tedavi imkanı
YEREL HABERLER Proktoloji hastalarına ayaktan tedavi imkanı
Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini öldürdü Jandarma karakolu yakınlarındaki silahlı kavgada dört çocuk babası adam öldürüldü Akraba iki aile arasındaki husumette kanlı hesaplaşma
YEREL HABERLER Öldürülen muhtarın yeğeni, katilin kardeşini ...
Gaziantep FK, Torgeir Borven’i transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Torgeir Borven’i transfer etti
Şahinbey'den yeşil vatan için 27 bin ağaç desteği
YEREL HABERLER Şahinbey'den yeşil vatan için 27 bin ağaç desteği
Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği
YEREL HABERLER Kilis'e Gaziantep'ten 70 bin fidan desteği
YKS'de ilk bine giren 8 GKV öğrencisi 10 derece elde etti
YEREL HABERLER YKS'de ilk bine giren 8 GKV öğrencisi 10 derece elde ...
Genç annenin ölümüyle ilgili 3 tutuklama Şüpheli şekilde ölen kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı Genç annenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı
YEREL HABERLER Genç annenin ölümüyle ilgili 3 tutuklama Şüpheli ...
GAÜN Eğitim Fakültesi'ndeki tüm bölümlere EPDAD akreditesi
YEREL HABERLER GAÜN Eğitim Fakültesi'ndeki tüm bölümlere EPDAD ...
Yaz aylarında çocuklarda ishale dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında çocuklarda ishale dikkat
Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı
Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak
YEREL HABERLER Gaziantep'te ormanlara girişe 15 gün yasak
GAGİAD, geleceğin dili kodlamayı konuştu
YEREL HABERLER GAGİAD, geleceğin dili kodlamayı konuştu
Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazada ölen babayı yalnız bırakmayan oğlu kazada hafif şekilde yaralanırken, römorktan atlayan yeğen ise sıyrıklarla kazayı atlattı
YEREL HABERLER Hasat dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Feci kazada ...
Panorama 25 Aralık Müzesine 7 ayda 50 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Panorama 25 Aralık Müzesine 7 ayda 50 bin ziyaretçi
Gaziantep'te orman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını korkuttu
Madde bağımlısı hırsızlara jandarmadan suçüstü Fıstık bahçesine gizlenen hırsızları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı hırsızlara jandarmadan suçüstü Fıstık ...
Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı
'Gaziantep, sonbaharda kültür turizminin merkezine dönüşecek'
YEREL HABERLER 'Gaziantep, sonbaharda kültür turizminin merkezine ...
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye ...
Kilis'teki orman yangınının söndürme çalışmalarına Gaziantep itfaiyesinden destek
YEREL HABERLER Kilis'teki orman yangınının söndürme çalışmalarına ...