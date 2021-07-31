SANKO Holding’den 100 bin fidan desteği

Türkiye’nin birçok bölgesinde oluşan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan kampanyasına SANKO Holding 100 bin adet fidan desteğinde bulundu.

Tema Vakfı tarafından başlatılan fidan kampanyasına 100 bin adet fidan desteğinde bulunan SANKO Holding, “ Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar için derin üzüntü duyuyoruz. Sanko Holding olarak, hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşertmek için tüm çalışma arkadaşlarımız adına Tema Vakfı'nın başlattığı seferberliğe 100 bin fidan bağışı ile destek oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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