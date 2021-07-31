Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 gün kapalı kalacak

Manavgat'ta yangın nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

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Orman yangını ihtimaline karşı Gaziantep'te ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete kapattı.

Orman yangınları nedeniyle Gaziantep Valiliği kentteki ormanlara 15 gün boyunca giriş yasağı getirdi. Yasak kararının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine girişleri kapattı. Hayvanat bahçesine ziyaretçi yasağının duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan belediye paylaşımda, "Gaziantep Valiliğince alınan karar doğrultusunda Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15.08.2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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