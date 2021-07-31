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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşil Türkiye için halıcılardan 100 bin fidan bağışı

İHA

Yeşil Türkiye için halıcılardan 100 bin fidan bağışı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan yurt genelinde yanan ormanlık alanlarda yeniden fidan dikilmesi ve ülkenin yeşile bürünmesi için sürdürülen çalışmalara destek olmak için GAHİB üyeleri adına 100 bin fidan bağışı yapma kararı aldıklarını ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından startı verilen yeşil seferberliğe önemli bir destekte Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından geldi. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan birlik üyeleri adına 100 bin fidan bağışı yapma kararı aldıklarını ifade ederek fidanların bir an önce toprakla buluşturulması için ellerinden gelenleri yapacaklarını kaydetti. Başkan Kaplan yaptığı değerlendirmede, “Son günlerde ülkemizin farklı illerinde çıkan yangınlar sonucu kaybettiğimiz ormanlık bölgelerinde toprakla buluşturulmak üzere 100 bin fidan bağışını üyelerimiz adına yapıyoruz. TİM tarafından başlatılan Yeşil Türkiye kampanyasını destekliyoruz. Hep birlikte gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışmak zorundayız. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yanan ormanlarımızla canlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Bu tür felaketlerin son bulması için el birliğiyle tedbirlerimizi almak ve teknolojiye dayalı müdahale ekiplerini oluşturmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin sahip olduğu değerleri kenetlenerek korumak ve bize emanet edilen bu güzel vatanı yeni nesillerimize daha güçlü teslim etmek zorundayız” dedi.

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