Gaziantep'te metruk binada ceset bulundu

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 3 katlı kullanılmayan binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, öğleden sonra Kılınçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binanın giriş katında, yerde hareketsiz yatan birini görünler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından erkeğe ait cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-07-31 16:46:15



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