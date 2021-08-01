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Muhtarlar ile mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntıları dinlendi Tokdemir Mahallesi’ndeki toplantıya ilgi yoğun oldu

İHA

Muhtarlar ile mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntıları dinlendi Tokdemir Mahallesi’ndeki toplantıya ilgi yoğun oldu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, düzenledikleri mahalle toplantında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.
Tokdemir Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 19 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

“AK Parti bir hizmet hareketidir”
Muhtarlar ve mahalle sakinlerine hitaben konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “AK Parti, bir hizmet hareketidir ve bu hizmet hareketinin üç boyutlu bir çalışma ekibi var. Birincisi teşkilatlarımız, ikincisi belediyelerimiz, üçüncüsü ise biz milletvekillerimiz ile beraber, Sayın Bakanımız ile beraber, Gaziantep’e hizmet için, memlekete hizmet için elimizden gelen gayretin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Gaziantep’in gerçekten çalışkan bir Başkanı var. Fatma Hanım hakikaten şehrin her meselesi için her türlü ihtiyacı karşılıyor. Yine aynı zamanda kıymetli Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu Bey, şu an önünde bulunduğumuz sosyal tesis, kilit taşı çalışmaları, arazi yolu çalışmaları olmak üzere mahalle sakinlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak adına elinden gelen gayreti gösteriyor. Şehirde de yine aynı keza hizmet veriyor. Ankara’dan da takdir toplayan bir çabanın, gayretin içerisindeler. Bu takdirden biz de Ankara boyutuyla gurur duyuyoruz” dedi.

“Bizler sizin her zaman hizmetkarınızız”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı konuşmada, “Ben öncelikle bu organizasyonu sağlayan değerli İlçe Başkanımıza ve gelip bugün bizimle birlikte olan sizlere çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabi bizim sizinle olan yolculuğumuz 20 yıl oldu. 2001 yılından bu yana sizlerle beraber bu yolda yürüyoruz. O gün hiç bir şey eskisi gibi olmayacak anlayışı ile yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hangi insanı yaşatacaksın deyince, köylüyü şehirliden, kadını erkekten, hiç kimseyi hiç kimseden ayırt etmeyeceğiz, eşrefi mahlukat olarak doğan her insan birinci sınıf vatandaş olacak, diyerek yola çıktık. Türk’ü Kürt’ten, Alevi’yi Sünni’den, dini, dili, ırkı ne olursa olsun hiçbir şekilde ayırt etmeyeceğiz, dedik ve hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz, her insanı seven bir anlayış ile yola çıktık. Bizler sizin her zaman hizmetkarınızız ve her zaman da hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnsanımız, her şeyin en iyisine layıktır”
Konuşmasında, kırsal bölgede yürütülen çalışmalara değinen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sizlerden almış olduğumuz destekten dolayı bizler sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Burada hizmet kalitesini arttırmak adına da imkanlarımızın hepsini seferber etmeye gayret gösteriyoruz. Tabi pandemi döneminde aksayan yönlerimiz oldu ancak şartlar el verdiği müddetçe elimizden gelen gayreti gösterdik. Şu an mahalle olan köylerimizde yeni yapmış olduğumuz ihalelerle eksik kalan yerlerde kilitli parke taşı çalışmalarımızı başlattık. Arazi yolu çalışmalarıyla da ilgili olarak daha önce açtığımız arazi yollarında yağışların fazla olması ve yolların tahrip olmasından dolayı kumlama çalışmalarını yürütüyoruz. Bunları adım adım belli bir noktaya getireceğiz. İnsanımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır” şeklinde konuştu.

“Başkanlarımıza teşekkür ediyorum”
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da kırsal bölgede yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek, “Biz AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’den ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan her zaman razıyız. Köylerimizin herhangi bir sıkıntısı var dediğimizde Allah razı olsun bizlere her zaman destek oldular. Köylerimizde yolların asfaltlanması, kilitli parke taşının yapılması, arazi yollarının açılması, su sorunu gibi birçok konuda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Şehitkamil Belediyemiz her zaman destek oldu. Eksik kalan sorunların giderilmesi konusunda da ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben huzurlarınızda mahallelerimize yapmış oldukları her türlü hizmetten dolayı başta Milletvekilimiz olmak üzere hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi’ye hem de Rıdvan Bey’e, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

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