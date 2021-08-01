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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey, Osmaniye’den sonra Manavgat’a da destek ekip gönderdi

İHA

Şahinbey, Osmaniye’den sonra Manavgat’a da destek ekip gönderdi

Daha önce yanan ormanlar için 27 bin ağaç bağışlayan Şahinbey Belediyesi, şimdi de Manavgat’taki yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına destek vermek için su tankeri desteğinde bulunuyor.
Şahinbey Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçları yeniden canlandırmak için 27 bin adet ağaç göndereceğini daha önce açıklamış Osmaniye’deki yangını söndürmek için de destek göndermişti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şimdi de Manavgat’taki yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına destek vermek için su tankeri gönderdi.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, “Son günlerde ülkemizde birbiri ardına meydana gelen yangınlar, hepimizi üzüntüye boğdu. Cennet vatanımızda yaşanan yangınlarda vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara destek olmak için daha önce 27 bin ağaç bağışlamıştık. Ayrıca Osmaniye’deki yangını söndürmek için de destek olduk. Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye su tankeri gönderdik. Açılan yaralarımızı hep birlikte omuz omuza tek bir yumruk olarak saracağız. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor bundan sonraki süreçte de Şahinbey Belediyesi olarak yanlarında olduğumuz bilmelerini istiyorum” dedi.

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