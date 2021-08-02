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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İHA

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
GaziantepŞanlıurfa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan 01 MA 6902 plakalı Ford marka minibüse, arkadan gelen 27 VG 460 plakalı tır çarpmış, feci kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Çarpma sonucu savrulan minibüs ve tırın refüjde durabildiği kazada otoyolda can pazarı yaşanmış, savrulan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, minibüste sıkışan 5 yaralı ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılmıştı. Tır ile minibüs arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 18 yaralıdan ise 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilmişti.
Sağlık durumu ağır olan yaralılardan birinin daha gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, üzerlerinden kimlik çıkmaması nedeniyle henüz isimleri belirlenemedi.
Yapılacak teşhisin ardından ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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