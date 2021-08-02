GASMEK'in YKS başarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda eğitim gören öğrencilerden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 2'si ilk yüze, 5'sı ilk 500'e, 9'u ilk bine girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK’in eğitimlerinden yararlanan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde sınava giren 2 milyon 592 bin 579 öğrenci arasında GASMEK'te ders alan öğrencilerden 2'si ilk 100’e 2, 6'sı ilk 500’e, 9'u ilk bine, 37'si ilk 5 bine, 63'ü ilk 10 bine, 118'i ilk 20 bine, 237'si ise ilk 50 bine girmeyi başardı.

Türkiye 61'incisi Caner Kırçiçek'e özel tebrik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK’te verilen sınava hazırlık kurslarından yararlanan ve YKS sayısal puan türünde Türkiye 61’incisi olarak şehri gururlandıran Caner Kırçiçek’i ziyaret etti. Başkan Fatma Şahin, Kırçiçek’i başarısından dolayı tebrik ederken gelecek hakkında planlarını sordu. Başkan Şahin, elde edilen başarının GASMEK’in emeklerinin somut bir çıktısı olduğunu vurguladı. Caner Kırçiçek’e başarısından dolayı dizüstü bilgisayar, katlanabilir bisiklet ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı tarafından burs verildi.

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.

"Desteklerimizi sürdüreceğiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Caner Kırçiçek’in ailesine teşekkür ederek, “Derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Fırsat eşitliği çok önemli. Türkiye eğitimde fırsat eşitliği veren çok özel bir ülke. Fırsat eşitliğinden faydalanabildiğimiz için bugün bu makamlara ulaştık. Ülkemize müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 20 yıl önce ‘eğitimde önce insan’ dedik. İnsana yatırım yapıyoruz. Gaziantep’te de hedefimizi yükselttik. ‘Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep’ diyoruz. Kendi oğlum bu puanları almış gibi yürekten seviniyorum. Çocuklar, hepsi bizim evlatlarımız. GAGEV’de Valimiz Davut Gül’ün öncülüğünde burslarla destek oluyoruz. Büyükşehir olarak da yardımlarımızı her anlamda gerçekleştireceğiz. Geleceğimiz aydınlık” diye konuştu.

"Başarılı örnekler çoğaldıkça rol model oluşturulacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sınavda başarı yakalayan gençler ve aileleriyle gurur duyduklarını aktararak, “Burada büyük bir gayret olduğunu görüyoruz. Her türlü desteği eğitimde veren GASMEK’e ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu örnekler çoğaldıkça arkadan gelen neslimiz için rol model oluşturulacak. Üniversite hayatı boyunca da öğrencimizin GAGEV olarak hep yanında destekçisi olacağız” dedi.

"Eğitim seferberliği çok daha iyi grafiklere ulaşacak"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yaptığı değerlendirmede öğrencileri tebrik ederek, “Tabi, şehrimiz açısından çok mutluluk verici durum bu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin GASMEK’te öğrencilere sunduğu ücretsiz eğitim desteği öğrencilerimize sınav sürecinde önemli yararlar getiriyor. Gün geçtikçe Gaziantep’te eğitim alanında başlatılan seferberlik çok daha iyi grafiklere ulaşacak” ifadelerini kullandı.

"GASMEK, çalışma düzeni ile yolumuzu aydınlattı"

GASMEK öğrencisi Caner Kırçiçek ise başarısından dolayı mutluluğunu aktararak, “GASMEK’in kaynak açısından, öğretmenler ve koçluk açısından bana çok ciddi katkıları oldu. Öğretmenlerin ilgisi ve alakası çok yüksekti. Birebir sorularımızı hazırlayıp götürdüğümüzde bize çok yardımcı oldular. Ayrıca çalışma düzeni açısından bizim yolumuzu aydınlatıyorlardı. Bunun yanı sıra ücretsiz olması çok büyük bir avantaj Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin aileme gerçekleştirdiği ziyaretlerinden dolayı da gururlu ve mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını aldığıma inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Sınava yeni girecek gençler için de tavsiyelerde bulunan Kırçiçek, "İnansınlar. Hedefleri ne ise ulaşmak için ellerinden geleni yapsınlar. Emek verdiğin zaman zaten başarı da beraberinde geliyor" diye konuştu.

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