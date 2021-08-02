Sokaklar boşaldı, insanlar sulak alanlara hayvanlar gölgeye kaçtı Aşırı sıcaktan bunalanlar derelerde ve akarsularda serinledi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, ilçe merkezi sessizliğe büründü. Serinlemek isteyen vatandaşlar derelere ve akarsulara akın ederken, hayvanların gölgelik yerlerde soluklanması ve bir vatandaşın sıcaktan etkilenen atını üzerine su dökerek serinletmeye çalışması dikkat çekti.

Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Gaziantep'te de etkili olan aşırı sıcaklar sonrası Yavuzeli ilçe merkezi sessizliğe büründü. Sıcak havadan olumsuz etkilenmek istemeyen vatandaşların büyük bir kısmı evlerinden dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise dere kenarlarına ve akarsuların olduğu alanlara akın etti.



Çocuklar ve gençler derelerde serinlemeye çalıştı

Derelere girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar, serinlemek için başka çarelerinin bulunmadığını vurguladı. Sıcak hava nedeniyle Yavuzeli ilçesine bağlı Karapınar sulak alanına geldiklerini söyleyen gençler, serinlemeye çalıştıklarını vurguladı. Sıcaktan etkilenen çocuklar ise suyla oynayarak serinlemeye çalıştı.



Sıcaktan etkilenen hayvanlar gölgeye sığındı

İlçe merkezindeki hayvanların gölgelik yerlerde soluklanması ve bir vatandaşın sıcaktan etkilenen atını üzerine su dökerek serinletmeye çalışması dikkat çekti.

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