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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fadıloğlu, yapımı süren Bilim Merkezi'ni inceledi

İHA

Fadıloğlu, yapımı süren Bilim Merkezi'ni inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan 8 Şubat Gençlik Kütüphenesi ve Bilim Merkezi'ni inceledi.
Göreve başladığı günden itibaren ilçe genelindeki kütüphane ve bilim merkezi sayısının artması için yoğun bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde bir kütüphane ve bilim merkezini daha öğrencilerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. 8 Şubat Mahallesi’ne yapılan ve içerisinde hem kütüphane hem de bilim merkezinin bulunduğu yapı, bin 500 metrekare arsa üzerine 3 katlı olarak inşa edildi. Yapı içerisinde yer alan bilim merkezi içerisinde matematik, uzayhavacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasayım atölyeleri var. Yapı içerisinde eğitmen odaları, amfi ve sergi salonu, çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, fuaye ve bekleme alanları bulunuyor.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve beraberindeki AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve parti üyeleriyle birlikte 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi’ni gezdi. Gezi esnasında yapıyla ilgili bilgi veren Başkan Fadıloğlu, yapıya ilişkin soruları da yanıtladı. Programa, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katılım sağladı.
8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi’ni inceleyen Milletvekili Koçer, "Şehitkamil Belediyemizin projelerini yerinde inceleyip görüyoruz. Ne zaman biteceği, bittiği zaman vatandaşlarımıza, hemşerilerimize nasıl bir hizmet vereceği noktasında bilgi alıyoruz. Bugün de 8 Şubat Mahallesi'ndeyiz. Bittiği zaman çok hoş bir eser olacak olan 8 Şubat Gençlik Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projesini inceledik. Şehitkamil Belediyemize, Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ekibini kutluyorum. Gerçekten bu proje de diğer projeler gibi bir vizyon projesidir. Öğrencilerimizin akademik başarılarını arttıracak, hayallerini kurarak istedikleri kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak çok önemli bir merkezi incelemenin memnuniyetini yaşadım. Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye’ye model olacak projeler üretiyor. Bu durum da bizim için bir iftihar kaynağı. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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