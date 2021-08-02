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Yangından etkilenen şehirlere 10 milyon TL'ye varan yardım geliyor

İHA

Yangından etkilenen şehirlere 10 milyon TL'ye varan yardım geliyor

Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, orman yangınları ile boğuşan şehirlere 10 milyon TL'ye kadar yardım yapılması hakkında Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yetki verildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 7 maddenin 3’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 1’i Plan Bütçe Komisyonu’na, 1 madde hem Plan bütçe Komisyonuna hem de Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edildi. Gündem dışı iki madde ise oy birliği ile gündeme alındıktan sonra teklif karar olarak oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Meclis gündeminin 7. sırasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, orman yangınlarından etkilenen şehirlere 10 milyon TL'ye kadar yardım yapılması için Belediye meclisinden yetki istedi. Başkan Tahmazoğlu'nun istediği yetki oy birliği ile verildi. Yapılacak tespit çalışmalarının ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yangından etkilenen şehirlere ihtiyaçları doğrultusunda 10 milyon TL'ye varan bir miktara kadar yardım edebilecek.
Öte yandan Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı 2. oturumu, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

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