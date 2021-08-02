Gaziantep’te 3 otomobil çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 3 otomobilin karıştığı kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, GaziantepNurdağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün B. idaresindeki 46 LC 069 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobile ve Abdullah K. idaresinde 27 SEC 243 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçlarda 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, polis ve jandarmanın kontrolünde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.