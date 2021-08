Yanan ormanlara üzüldü, tıraş olan her müşteri için fidan bağışladı Gaziantepli berberden örnek bağış kampanyası İki günde tıraş olan 60 müşterisi için 60 fidan bağışlayan berber, bir haftada ise 400-500 fidan bağışlamayı hedefliyor

Türkiye'de son bir haftada etkili olan ve pek çok alanı küle çeviren orman yangınlarına üzülen Gaziantep'teki bir erkek kuaförü, 2 günde tıraş olan 60 müşterisi için 60 fidan bağışlarken, bir hafta içerisinde ise 400500 fidan bağışlamayı hedefliyor.

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan orman yangınları pek çok yeşil alan ile birlikte yerleşim yerlerini de küle çevirdi. Her yaştan vatandaşı derin üzüntüye boğan yangınlar sonrası özellikle sosyal medya üzerinden yeni fidan dikimi ve fidan bağışı kampanyaları başlatılırken, Gaziantep'te faaliyet gösteren erkek kuaförü Rıdvan Turgut da tıraş olan her müşterisi için bir adet fidan bağışı yapacağını açıkladı. Bir hafta sürecek kampanyasında en az 400500 civarı fidan bağışı yapmayı hedeflediğini ifade eden erkek kuaförü, yanan yerleri tekrar yeşillendirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.



"Tıraş olan her müşteri adına fidan bağışı yapmaya karar verdik"

Türkiye'yi hüzne boğan yangınlara çok üzüldüğü için tıraş olmaya gelen her müşteri için fidan bağışı yapmaya karar verdiğini açıklayan erkek kuaförü Rıdvan Turgut, "Ülke genelindeki yangınlarda günlerdir ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bu kaybettiğimiz ormanlarımızı nasıl geri kazanacağız diye hüzünle düşünürken aklımıza bağış fikri geldi. Sonrasında da iş yerimize tıraş olmaya gelen her müşterimiz için bir fidan bağışı yapmaya karar verdik. Bu fikri müşteriler de memnuniyetle karşıladı" dedi.



"Hedefimiz 400500 arası fidan bağışı yapmak"

Kampanyaya iki gün önce başladıklarını ve hedeflerinin en az 400500 arası fidan bağışı olduğunu da aktaran Turgut, "Kampanyamız iki gün önce başladı. Günlük ortalama 2030 arası müşterimiz oluyor. Şuana kadar 5060 civarı bağış yaptık. Bu kampanyayı bir hafta boyunca sürdürmeyi ve en az 400500 civarı fidan bağışı yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Müşteri olarak böyle bir kampanyayı destekliyorum"

Kuaförün başlattığı kampanyayı takdir ettiğini belirten müşterilerden Hasan Savcı ise "Burası benim rutin olarak tıraş olduğum bir yer. İş yeri sahibi geçtiğimiz günlerde bu kampanyadan bahsetmişti. Ben müşteri olarak böyle bir kampanyayı destekliyorum. Ben de kendimce elimden gelen bağışı yapıyorum. Çünkü kaç gündür ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. O yüzden kuaförün başlatmış olduğu bu kampanyayı destekliyoruz" diye konuştu.

