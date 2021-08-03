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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı

İHA

Gaziantep’te panel fabrikasında yangın çıktı: 2 yaralı

Gaziantep’te bir panel fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi 830561 numaralı sokak üzerinde bulunan bir panel fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yeni yapılan üretim alanında bulunan elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın sonrası ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, olay yerine Büyükşehir Belediye ve OSB ekiplerinden oluşan 12 itfaiye aracı ile 20 personel sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı fabrikaya gelen ekipler, alevlere büyümeden müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi yapan iki işçi yaralandı
Yangına ilk müdahaleyi yapan iki işçi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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