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Büyükşehir’den personellere Covid-19 aşı teşviki konusunda bilgilendirme eğitimi

İHA

Büyükşehir’den personellere Covid-19 aşı teşviki konusunda bilgilendirme eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid19) salgınına karşı geliştirilen aşılara yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla personellere “Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi” verildi.
Dünyanın ana gündemini uzun süredir meşgul eden korona virüs salgınına karşı ulusal ve küresel anlamda gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak, bilimsel verilerle aşının toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapmak için Büyükşehir Belediyesince personellere, Onat Kutlar Konferans Salonu’nda “Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi” verildi.
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, yaptığı sunumda katılımcıları aşı konusunda bilimsel verilere dayanarak bilgilendirdi, aşı hakkında vatandaşın dile getirdiği 10 bahaneyi irdeledi ve aşı yapılmamasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları bilimsel veriler üzerinden açıklığa kavuşturarak katılımcılarda güven duygusunu artırdı. Bilgilendirme eğitiminde, Türkiye’nin vaka sayılarının güncel bilgileri paylaşıldı. Aşılanmanın başlaması itibariyle ülke genelinde ortaya çıkan olumlu tablo detaylandırıldı. Salgının insan bedenindeki seyrine aşama aşama dikkat çekildi. Kovid19 aşısına yönelik iddiaların asılsız olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.
Eğitimin devamında aşı olmayan vatandaşların en yaygın 10 bahanesi olarak belirlenen, “Aşıya inanmama”, “Aşının etkisiz olduğu düşüncesi”, “Yan etki korkusu”, “Aşıyla çip takıldığı düşüncesi”, “Aşının kısırlık yaptığına olan inanç”, “Yabancı ajan korkusu”, “Türk aşısı beklentisi”, “Alerji korkusu”, “İhmalkarlık”, “Bana bir şey olmaz algısı” gibi alt başlıklar irdelendi.
Eğitimin son bölümünde aşı karşıtlarının toplumdaki olumsuz etkileri mercek altına alınarak bireylerin şüpheye düşürüldüğü konusuna değinildi. Aşının başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı.

“Aşıya yönelik bilgi kirliliği çok fazla”
Bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya. O yüzden bu toplantının önemi çok yüksek. Teknoloji çağındayız. Ancak gözle görülmeyen bir virüs, yaklaşık 2 yıldır bütün hayatımızı etkiledi. Önceliklerimiz değişti, yönetişim anlayışımız dönüşüme uğradı. Bu yaşananları bir filmde seyretmiş olsaydık, korku filmi olarak yorumlardık. Bu virüs bir sonuç. Bu sonuca gitmemek için de elimizden geleni yapmalıyız. Bilim dünyası, sürekli bir çalışma içerisinde. Her gün, yeni bir pencere açılıyor. Bize düşen şey de bilgi toplumunda doğru bilgiyi yakalamak. Maalesef özellikle sosyal medya başta olmak üzere çok büyük bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Aşılamaya yönelik asılsız iddiaları ortadan kaldırmak için bilgilenip aşının doğruluğunu çevremize açıklamamız gerekiyor. O yüzden bu ihtiyacı gördüğümüz için hemen böyle bir bilgilendirme toplantısı yapalım istedik. Siz değerli belediye çalışanlarımız burada bulunduğunuz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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