Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşıdaki yoğunluk pes dedirtti Gaziantep’te sıcağa rağmen çarşı ve pazarlar doldu taştı

Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, 40 dereceyi aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu. Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken, kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı.

Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti.

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