Naci Topçuoğlu MYO'daki genç yetenekler mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndaki eğitimi tamamlayan 467 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Uyguladığı eğitim modeliyle Türkiye’de ilki gerçekleştiren ve ülke sanayisi için büyük önem taşıyan Meslek Yüksekokulundaki 14 programdan 467 öğrenci için Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi.GAÜN Naci Topçuoğlu MYO, uyguladığı ‘Trimester Eğitim Sistemi’ üniversitesanayi işbirliğinin en iyi modeli olma özelliğiyle de Türkiye’de örnek gösteriliyor. 2007 yılında iki program ve 25 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayan GAÜN Naci Topçuoğlu MYO, halen 14 programı ve yaklaşık bin 100 öğrencisiyle Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

"Bu okulda sanayicilerin istediği personel var"

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin tümüyle bir aile olduğunu, kurum ve kuruluşların birbirleriyle bütün olarak çalışmaların sürdürdüğünü söyledi. Öğrencilerin yetişmesinde destek olan aile, akademisyenlereteşekkür eden Gül, şunları kaydetti:“Gaziantep’te Gaziantep Model var. Okuduğunuz okulu Topçuoğlu ailesi inşa etti. Hayırseverlerimizin kentte yaptığı birçok okul var. Bunlardan dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu okulun her bir bölümünde sanayicilerin istediği personel var. İnanıyorum ki her biriniz başarılı ve hayal ettiğiniz yerlerde olacaksınızdır.”

"Aranan insan olmak için kendinizi iyi yetiştirin"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de mezuniyetin hayattaki özel anıların arasında bulunduğunu anlattı.Mezun olduktan sonra hemen iş aramaya başladığını ve kısa bir süre sonra mesleğe başladığını dile getiren Şahin, ülke gücünde beşeri sermayesinin önemli bir alana sahip olduğunu vurguladı.Şahin, ülkelerin yetiştirilmiş insan oranı kadar güçlü bulunduğunu söyleyerek, öğrencilere şöyle seslendi: “Gaziantep büyük bir potansiyeli olan bir şehirdir. Gaziantep, sanayi, kültür, bilim, eğitim şehri diyoruz. Yetişmiş insan gücüne güveniyoruz. Sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Dönemsel yaşanan olaylara takılmayın. Önümüz çok açık, ülkemizin önü çok açık. Bize düşen şey işimizin hakkını vermek. Bunun gereğiniz yapmaktır. İlke ve bilge sahibi olun, sizden ricam budur. Yaptığınız işi sevin. Aranan insan olmak istiyorsanız kendinizi iyi yetiştirin.” Başkan Şahin, GAÜN’nün Türkiye’nin önemli üniversitelerinden ve köklü bir üniversite olduğunu sözlerine ekledi.

"Karamsar olmayın"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın isemezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, yükselen Türkiye’yi beraber inşa edeceklerini anlattı. Prof. Dr. Özaydın, genç ve öğrencilere sonsuz güvendiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz ve bizler için çok önemli insan kaynağısınız. Kesinlikle karamsar olmayın. Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Gaziantep Üniversitesi’yle bağınızı kopartmayın. Sizlerle bağımızı kopartmayacağız. Sizleri bırakmıyoruz sadece mezun ediyoruz. Her zaman Gaziantep Üniversitesinden mezun olmanın onurunu taşıyacağınızı biliyoruz.”

"Gurur kaynağımızsınız"

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun Türkiye’nin en seçkin yüksekokullarından biri olduğunu belirten Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt şunları söyledi:

"Her biriniz bu Yüksekokuldan mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerleri, bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. Sizler gurur kaynağımızsınız, ancak bizden önce sizi gözünden dahi sakınan annebabanızın ve diğer yakınlarınızın medarı iftiharısınız. Sizlerin huzurunda onları saygı ile selamlıyor ve ayakta alkışlıyorum. Unutmayın! Mezun olmakla bizden ayrılmıyorsunuz, burası sizlerin her zaman evidir. Yine unutmayın! Asıl zorlu yaşam bundan sonra başlıyor."

Mezun öğrenciler adına konuşan Naci Topçuoğlu MYO birincisi Ayça Ay, vatanımıza ve milletimize layık bireyler olmak için elimizden geleni yapacaklarını söyleyerek, eğitim ve öğretim sürecindeki emekleri için hocalarına ve ailelerine teşekkür etti.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında mezun olan 467 öğrenciye diploma ve hediyelerini, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rektör Prof. Dr. Arif, Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ve Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarıtarafından verildi.

