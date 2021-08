Paletli yüzmede 2 yeni Türkiye rekoru

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, temmuz ayı içerisinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonlarda 2 Türkiye rekorunu elde etti. Kulvarlardaki başarı geleneğini sürdüren altın paletler, yeni rekorların mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şampiyonası ve 2021 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, her iki organizasyonda da ödül kürsüsünü boş bırakmadı. Yeşilsiyahlı kulübün başarılı sporcusu Kaan Efe Kaya, Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Şampiyonası’nda 50 Metre Çift Palet disiplininde C kategorisinde 00.20.98 derecesiyle Genç B Kategorisi’nde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Rekortmen sporcu, Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda ise 100 Metre Çift Palet disiplininde 45.95 derecesiyle Genç B Kategorisi’nde yeni Türkiye rekorunun da sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlara kutlama

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı sporcularının Edirne ve Kocaeli illerinde düzenlenen paletli yüzme şampiyonlarının ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye şampiyonlukları yaşayan sporcuları kutlayarak, "Sualtı sporlarının en zorlu branşlarından biri olan paletli yüzme branşında yıllardır süregelen başarı geleneğini yeni Türk rekorlarıyla sürdüren sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımız, katıldıkları tüm yarışlarda Gaziantep’i başarıyla temsil ediyorlar. Bizleri mutlu eden bir diğer nokta ise şampiyonlarımızın yaş grubu bazında her zaman kendilerinden yaşça büyük abi ve ablalarıyla yarışmaları. Bu durum, önümüzdeki sezonlar adına da çok değerli. Organizasyonların ödül kürsüsünde sporcularımızın yer alması bizler için farklı bir gurur. Bununla birlikte gençlerimizin katıldıkları yarışlarda gösterdikleri takım ruhu, centilmen ve sportmen tavırları bizim için çok daha anlamlı ve değerli. Önce iyi bir birey, sonra başarılı bir sporcunun yetişmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

