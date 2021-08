Fadıloğlu'ndan esnafa aşı uyarısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Göllüce Mahallesi sınırları içerisinde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, aşılanmanın önemine vurgu yaparak, aşı olmayan esnafın bir an önce aşı vurulması tavsiyesinde bulundu.

Her fırsatta ilçenin farklı noktasında hizmet sunan esnaf ile bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun son ziyaret adresi Göllüce Mahallesi oldu. Farklı sektörlerde hizmet veren esnafın yaşadığı sorun ve sıkıntıların yanı sıra talep, öneri ve düşüncelerini de dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafı pandemi konusunda uyardı. Pandemi döneminde aşının hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Fadıloğlu, aşısını yaptırmayan esnafın bir an önce aşısını yapması ricasında bulundu. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da yapılan ziyaretlerde katılım sağladı.

“Sorun ve sıkıntılarımızı dinledi”

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Adıgüzel, “Başkanımız, bugün mahallemize geldi. Sorun ve sıkıntılarımızı dinledi. Allah, kendisinden razı olsun. Ben, 15 senedir Gaziantep’teyim. Başkanımızdan memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aşı olup olmadığımızı sordu”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf Mehmet Polat, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, sağ olsun bugün bize ziyarette bulundu. Ziyaretinden memnun kaldık. Esnafımızın halını hatırını, aşı olup olmadığımızı sordu. Desteklerinden ve çalışmalarından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.