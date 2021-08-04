Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal’a veda

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin 9 yıllık başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal emekliliğe ayrıldı. Üst düzey yönetim ve tüm çalışanlarla vedalaştı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde 9 yıldır başhekimlik görevini yürüten Uzm. Dr. Sadreddin Haksal’a hastane yönetimi tarafından Yesemek Toplantı Salonunda veda kokteyli gerçekleştirildi ve pasta kesildi. Hastanede görev yapan hekim ve çalışanlar kokteyle yoğun ilgi gösterdi. Dinlenmek için iş hayatını sonlandırdığını belirten Uzm. Dr. Haksal “Medical Park Gaziantep Hastanesi benim evim gibiydi. Çalışan tüm arkadaşlar Medical Park Gaziantep’te profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir. Bundan sonra aileme vakit ayırarak onlarla vakit geçirmek istiyorum. 9 yıldır kocaman bir aile olduğumuz Genel Koordinatör Hayrullah Kubba olmak üzere, tüm hekimlere ve personellere çok teşekkür ederim” dedi.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ise yaptığı açıklamada “Uzm. Dr. Sadreddin Haksal ile 9 yıl birlikte hizmet verdik. Ailemizin bir ferdi oldu. Bu bağlamda, özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür eder, ailesiyle birlikte kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz’’ diye konuştu.

Genel Koordinatör Kubba, Uzm. Dr. Haksal’a plaket ve kendisine özel hediye takdim etti.

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