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GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji konulu toplantı

İHA

GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji konulu toplantı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde Hibrit ve Enerji Depolama Sistemleri, Yönetmeliği, Yatırım Usulleri, YEKDEM Mevzuatı Toplantısı gerçekleştirildi.
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Üretim Termik Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Enerji Uzmanı Onur Uyanusta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Koordinatörü Murat Taşpınar, kurum temsilcileri ve sanayiciler katıldı.
Toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve yaygınlaşması için gerekli olan çalışmalar ve teşvikler, yapılan yatırımlar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Mevzuatı ve maliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

“Geleceğin en önemli problemlerinden birisi enerji kullanımı olacak”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, günümüz koşullarında yenilenebilir enerjinin ciddi bir önem barındırdığını, bu nedenle Türkiye’de rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal alanlarında devam eden çalışmaların artırılarak sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek arttığını kaydeden Küçükparmak, “Gaziantepli sanayiciler olarak enerjideki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü firmalarımız, dolayısıyla sanayimiz ve ekonomimiz ancak değişen koşullara ayak uydurarak büyüyebilir ve daha rekabetçi hale gelebilir. Gaziantep Sanayi Odası olarak yenilenebilir enerji konusunda sanayi odaları arasında bir ilki gerçekleştirdik. Çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle önemli bir adım atarak hizmet binamızda tükettiğimiz elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızı Yenilenebilir Enerji Tedarik Sertifikası ile belgeledik. Geleceğin en önemli problemlerinden birisinin enerji kullanımı ve enerjiye erişim olacağının farkındayız. Dolayısıyla enerjiyi üretmenin yanında enerjiyi tüketirken tasarruflu tüketmenin, daha akıllı bir enerji sistemi oluşturmanın boyutlarını da düşünmemiz lazım. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantının enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturmasını ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi noktasında fayda sağlamasını diliyorum” dedi.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hızla artıyor”
Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yönetmelik ve mevzuatların hız kazandığını, bunun da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hızla arttığından kaynaklandığını söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, “Özellikle elektrik enerjisi üretim kaynaklarının çeşitliliği ve çevreye uyumluluğu son derece önem arz etmektedir. Rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjinin ortak özelliği bir kimyasal yanmanın olmamasıdır ve dolayısıyla çevre dostudur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimi konusunda hızlı yol alabilmek için çeşitli yönetmelik ve mevzuatlar uygulamaya koymuştur. Bakanlığımızın bu yaklaşımı özel sektör tarafından ilgi görmüştür. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubemiz ile yapmış oldukları iş birliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odamıza ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Üretim Termik Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız ise bir sunum gerçekleştirerek yenilenebilir tesislerin tanımı, amacı, uygulaması ve YEKDEM bağlantıları hakkında bilgilendirmede bulundu. Elektrik piyasalarında serbestleşmesi öngörülen faaliyetlerin üretim, dağıtım ve ticaret olduğunu kaydeden Yıldız, dağıtımda yüzde 100 oranında serbestleşmenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Depolama sisteminin tanımı, amacı, uygulama yöntemleri, yönetmeliği, fiyatlandırması ve YEKDEM bağlantısı hakkında sunum yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Enerji Uzmanı Onur Uyanusta, enerji piyasasındaki depolama faaliyetleri, sektörleri bekleyen gelişmeler, yenilenebilir enerji alanındaki sistemler ve yönetmelikte tanımlanan düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Koordinatörü Murat Taşpınar da yaptığı sunumda elektrik tesisleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Elektrik tesisi projelerinin hazırlanması ve sunulması, proje onay birimlerinin başvuru süreçlerini anlatan Taşpınar, yapılacak tesisler için gerekli lisans ve izinlerin önceden alınmış olması gerektiğini ifade etti.

Hibrit ve Enerji Depolama Sistemleri, Yönetmeliği, Yatırım Usulleri, YEKDEM Mevzuatı Toplantısı, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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