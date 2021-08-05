Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada Mehmet Ürkmez (25) öldü, Faruk Özkan (32) ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenden dolayı husumet bulunan Mehmet Ürkmez, Faruk Özkan ve ismi öğrenilemeyen kişiler, iddiaya göre sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ürkmez ve Özkan kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Ürkmez ve Özkan aldıkları bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde boğazından bıçaklanan, bir çocuk babası, Mehmet Ürkmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Faruk Özkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mehmet Ürkmez´in cenazesi, yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-08-05 12:33:58



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