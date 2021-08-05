Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya geldi 3 farklı tesiste 500’ün üzerinde sporcu eğitim görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya geldi 3 farklı tesiste 500’ün üzerinde sporcu eğitim görüyor

İHA

Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya geldi 3 farklı tesiste 500’ün üzerinde sporcu eğitim görüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor akademilerinin yaz döneminde futbol branşında eğitim gören yıldız kramponlarla yeşil sahada bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, teknik, taktik ve teorik eğitimlerle şekillenen altyapı modeliyle birçok genç yeteneği Türk sporuna kazandıran akademilerin, başarılı grafiğinin yükselerek devam ettiğini söyledi.
Merveşehir Stadyumu, Gazikent Stadyumu ile Beykent Stadyumu’nda meşin yuvarlağa sevdalı çocukları ve gençleri futbol branşı eğitimlerinde buluşturan Şehitkamil Belediyesi, başarılı altyapı modeli sayesinde yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Futbol branşının amacına yönelik dizayn edilen antrenmanlarla genç yetenekler, müsabık dönem öncesinde teknik, taktik ve teorik eğitimlerle geleceğe en güçlü şekilde hazırlanıyorlar. Gaziantep ve bölge illerde faaliyet gösteren profesyonel kulüplere altyapısından her geçen sene daha fazla sporcu gönderen futbol akademilerinde, yeşilsiyahlı sporcuların akademik ve sosyal gelişimleri de alanında uzman eğitmenler tarafından yakından takip ediliyor.
Toplam 3 farklı stadyumda yapılan futbol branşı yetenek taramaları neticesinde Gazikent Stadyumu’ndaki futbol akademisinde eğitim gören futbolcuları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların gelişimleriyle ilgili antrenörlerden bilgi aldı. Branşlaşma yaşı öncesinde oyun temelli çalışmalara katılan miniklerin etkinliklerine de misafir olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların yetişmelerinde büyük emek sahibi olan ebeveynlerle de kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

“Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum”
Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 yaşından 19 yaşına kadar müsabık olarak eğitim verdiklerini kaydetti. Yetiştirdikleri sporcuların profesyonel takımlarda mücadele ediyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak yıllar önce başlatmış olduğumuz futbol akademisi etkinliklerimiz devam ediyor. Aynı zamanda bu futbol akademisinin yaz etkinliklerinde de yeni öğrencilerimizi, yeni sporcularımızı bünyemize dahil etmeye çalışıyoruz. Hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten yaz okullarına gelen çocuklarımızın içerisinden futbola yakınlığı olanların bir noktada taramasını yapıyorlar. Bu taramalar neticesinden çocuklarımız kendi yönelmelerine göre kaleci olarak, santrafor olarak, defans olarak onlardaki yatkınlığa göre burada özel eğitimler veriliyor. Şu anda üç ayrı tesisimizde 500’ün üzerinde çocuğumuz bu etkinlikten faydalanıyorlar. Geçmiş dönemlerde yalnızca yaz okulları olarak faaliyet gösteriyorduk. Sonra ise çocuklarımızın hem akademik çalışmalarının hem de sportif etkinliklerini yıl boyu devam ettirmeleri için futbol akademisini ve spor akademilerini geliştirdik. Özellikle futbol akademisinde altlığını hazırlayabilmek adına U9’dan başlayıp U19’a kadar giden seride çocuklarımız eğitim alıyorlar. Tabi burada yetişen çocuklarımızın profesyonel takımlarda mücadele ediyor olması, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum, onlar bize inanıp güveniyorlar, çocuklarını emanet ediyorlar. Arkadaşlarımız da çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip hem sporcu kimliği ile belirli bir noktaya getirmek adına hem de ahlaki değerlerle eğitmek adına güzel bir çalışma oluyor. 500 çocuğumuzun dönem içerisindeki sayısı da artarak devam ediyor. Bunun içerisinde de profesyonelliğe yatkınlığı olanlarda bir üst eğitimlere tabi tutuluyor. Ben, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK’da
YEREL HABERLER Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK’da
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı Doğal kurutmalık merkezi: Oğuzeli
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı Doğal kurutmalık ...
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Fadıloğlu ile Uzer, kooperatif ziyaretleri gerçekleştirdi Ziyarette, kooperatif başkanlarının sorun ve talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Fadıloğlu ile Uzer, kooperatif ziyaretleri ...
Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ...
GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji konulu toplantı
YEREL HABERLER GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji ...
Büyükşehir’den İstiklal Şairi'ni anlatan iki anlamlı eser
YEREL HABERLER Büyükşehir’den İstiklal Şairi'ni anlatan iki anlamlı ...
Şahinbey'de bir sosyal tesis daha hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de bir sosyal tesis daha hizmete açıldı
Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 1
YEREL HABERLER Gaziantep’te arazi kavgası kanlı bitti: 1
Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal’a veda
YEREL HABERLER Başhekim Uzm. Dr. Sadreddin Haksal’a veda
Fadıloğlu'ndan esnafa aşı uyarısı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan esnafa aşı uyarısı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk dağıtıldı Tahmazoğlu'ndan bir müjde de çiftçiye Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Fırat’ın suyunu gerekirse borular döşeyerek Şahinbeyli çiftçilerimize getireceğiz”
YEREL HABERLER Şahinbey'de 60 bin canlı tavuk ...
Meteoroloji uyardı, valilik tedbirleri arttırdı
YEREL HABERLER Meteoroloji uyardı, valilik tedbirleri arttırdı
YKS şampiyonları buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Artık kendi hikayemizi yazacağız”
YEREL HABERLER YKS şampiyonları buluştu Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını ...
Paletli yüzmede 2 yeni Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Paletli yüzmede 2 yeni Türkiye rekoru
Naci Topçuoğlu MYO'daki genç yetenekler mezun oldu
YEREL HABERLER Naci Topçuoğlu MYO'daki genç yetenekler mezun oldu
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
YEREL HABERLER Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te ...
Kumbaralarındaki parayı yangın bölgesine bağışladılar
YEREL HABERLER Kumbaralarındaki parayı yangın bölgesine bağışladılar
Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor
GKV’liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı
YEREL HABERLER GKV’liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı
Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşıdaki yoğunluk pes dedirtti Gaziantep’te sıcağa rağmen çarşı ve pazarlar doldu taştı
YEREL HABERLER Sıcağa ve pandemiye rağmen çarşıdaki yoğunluk pes ...
Hayallerindeki mesleğe zorlu parkurlarda hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Hayallerindeki mesleğe zorlu parkurlarda ...