GAGİAD'a Hatay'dan ziyaret

Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) yönetimi ve üyeleri, Gaziantep Genç İşadamları Derneği’ni (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve yönetimini ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz aylarda genel kurullarında yapılan seçimle başkanlığı devralan HAGİAD Başkanı Serhan Rende ve dernek üyeleri, gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretleri kapsamında, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD Yönetim Kurulu ile bir araya geldiler. Her iki dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun katıldığı toplantı, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in açılış konuşmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Üyelerini kutlayarak başarılar dileyen Cihan Koçer, GİAD’ların şehrin tanıtımına katkı sağlamak, kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmak, birlik beraberliğini güçlendirmek gibi misyonları bulunduğunu belirterek; Gaziantep Ekonomisi ve GAGİAD ile ilgili bilgi verdi. Koçer, HAGİAD Yönetim Kurulu ve Üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Rende ise derneğin, amacı, yapmış oldukları faaliyetler ve üye profili ilgili bilgi vererek; birlik ve beraber olmanın kurumları ve toplumları daha güçlü kılacağını söyledi.

Her iki dernek üyelerinin tanışıp, fikir alışverişinde bulunduğu ziyaret;birlikte edilen fabrika ziyaretleri ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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