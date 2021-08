Erol Bulut: "Gaziantep FK, geçen seneden iyi bir konumda olacak" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sezona iyi bir şekilde başlayacağız"

Gaziantep Futbol Kulübü, kamp sürecinin ardından lig hazırlıklarını Gaziantep’te sürdürüyor. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen yıla göre Gaziantep FK’nın daha iyi bir konumda ligi sonlandıracağını ifade etti. Bulut, aynı zamanda defans ve hücum hattına transferler yaparak sezona iyi bir şekilde başlayacaklarını söyledi.

Avusturya kampının ardından Gaziantep’e gelen Gaziantep Futbol Kulübü, lig hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk haftası Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK dün akşam yapılan antrenmanla maç hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, birkaç transfer daha yaparak sezona iyi başlangıç yapacaklarını söyledi. Bulut, geçtiğimiz yıl 9. sırada ligi sonlandıran takımın bu yıl daha iyi bir konumda ligi sonlandırması için çalıştıklarını dile getirdi.



"Bizim için iyi bir kamp dönemi oldu"

Kamp süreci hakkında konuşan Erol Bulut, hazırlık maçlarında basit ve bireysel hatalar yaptıklarını ve yakaladıkları pozisyonları değerlendirme konusunda eksiklerinin olduğunu belirterek, "Kamp sürecinin en sevindirici tarafı sakatlık vermedik. Adale sakatlığımız olmadı. Sadece Maxim’in parmağında çatlak oluştu. Aramızdan 2 hafta kadar daha uzak kalacağız. Diğer arkadaşlarımız kamp sürecini çok iyi değerlendirdiler. Bizim için iyi bir kamp dönemi oldu. Çünkü Gaziantep için farklı bir kamp dönemiydi. Gaziantep ilk kez yurtdışına çıkıp yurtdışındaki takımlarla hazırlık maçları oynadı. Kaybettiğimiz maçlar oldu ama benim için önemli olan kaybettiğimiz maçlar değil maçtaki gösterdiğimiz reaksiyonlardır. Bu durum mutlu ediciydi. Basit ve bireysel hatalar maalesef çok yaptık ve halende yapıyoruz. Bu hataları minimuma düşürmek için çalışmalıyız. Çünkü lig başlıyor. Bir ön hazırlık maçımız daha var. Kamp döneminde yaptığımız hazırlık maçlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı ancak değerlendirme konusunda sorunlar yaşıyorduk. Yeni transferler yaptık ve Borven aramıza katıldı. Onunla birlikte yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Transfer dönemi maalesef istediğimiz hızda gerçekleşmedi"

Transfer süreçleri hakkında da konuşan Bulut, hücum ve defans hattına birkaç transfer daha yapacaklarını ifade ederek, "Aramıza birkaç futbolcu arkadaşımız daha katılacak. Transfer dönemi maalesef istediğimiz hızda gerçekleşmedi. Beğendiğimiz, teklif verdiğimiz futbolcular oldu. Tercihlerini başka takımlardan yana kullandılar. Almanya, İtalya, Hollanda’ya gidenler oldu. Doğru kişilere dokunduk ama tercihlerini Avrupa’dan yana kullandılar. Görüştüğümüz futbolcular var. Lig başlamadan 1 ya da 2 transferi bitirebilirsek daha iyi olacak. Defans ve hücum anlamında eksik bölgelerimiz var. 2 tarafa da takviye yapacağız. Forvet hattı çok çabuk işlemiyor çünkü maliyetlerde çok yüksek. Birde yerli yabancı sorunu var. Onu da iyi bir şekilde planlamak gerekiyor. En iyisi yapmaya çalışıyoruz. Yönetim ve biz bu konuda iyi çalışıyoruz. Çünkü yeterince futbolcu izledik, yeterince teklif getirdiğimiz futbolcular var. Geri dönmelerini bekliyoruz. Birkaç gün içinde inşallah geri dönüşler olacak" dedi.



"Buraya geldiğimde geçen seneden daha iyi olacağız dedim"

Hedeflerinin geçen yıla göre daha iyi bir konumda olmak olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Şu an daha iyisini görmek isteyen bir ekip var. Çünkü biz nerede olduğumuzu iyi biliyoruz. Daha iyi yerde olmamız gerekiyor, aramıza kaliteli katmamız gerekiyor. İstediğimiz hedefi biliyorsunuz geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. O yüzden aramıza kalite anlamında birkaç arkadaşın katılması gerekiyor. Buraya geldiğimde geçen seneden daha iyi olacağız dedim ama bu sadece demekle olmuyor; çalışmakla, yapılacak transferlerle oluyor. Bu durum da zaman gerektiriyor. Aramızdan ayrılabilecek futbolcular olacak ve katılacak futbolcularda olacak. Şuanda elimizde toplam 25 futbolcu var. Birkaç arkadaşımız daha ayrılacak ve üzerine kalite katmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"İnşallah, sezona iyi bir şekilde başlayacağız"

Sezona iyi bir şekilde başlayacaklarını dile getiren Bulut, "Zaten hep aynı sistemle devam ettik. O sistemde kalacağız. Son 2 yıldır ilerleyen bir sistem var. Bu sistemi hemen değiştirmenin yanlış olacağını düşündük. Aynı sistem üzerinde devam ediyoruz. Ufak tefek dokunuşlar ve değişiklikler elbette olacak. Söylediğim gibi bu sistem bazen 532, 5212, 523 gibi farklı değişiklikler içinde olacağız. Hücuma veya defansa yönelik olarak oynayacağımız rakibe göre değişkenlik gösterecek. 3 sistem üzerinde de çalıştık, maçlarda da uyguladık. Uygulayacağımız sistem her an değişebiliyor çünkü sakatlık oluyor. Mesela şu an Maxim sakat, onun yerine başka biri oynayacak ve farklı bir sisteme dönmemiz gerekecek. Ya da defans hattında bir eksiklik olacak başka bir sisteme dönmemiz gerekecek. Bu tarz değişiklikler sezon içerisinde olabilir. İnşallah, sezona iyi bir şekilde başlayacağız. Fiziksel olarak kesinlikle o seviyede olacağımıza emin olabilirsiniz. Taktiksel açıdan da iyi bir seviyede olacağımızı düşünüyorum. İnşallah aramıza katılacak arkadaşlar, bizi daha iyi bir yerlere getirebilir" diye konuştu.

