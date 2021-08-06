Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Yaralarımızı birlikte saracağız. Ormanlarımızı da umutlarımızı da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Devletimiz her türlü güçlüğün üstesinden gelecek güce ve deneyime sahiptir” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı: “Yenilenebilir enerji ekonomik potansiyelinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede kritik önem taşımakta”

İHA

GTB Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu: “Yaralarımızı birlikte saracağız. Ormanlarımızı da umutlarımızı da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Devletimiz her türlü güçlüğün üstesinden gelecek güce ve deneyime sahiptir” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı: “Yenilenebilir enerji ekonomik potansiyelinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede kritik önem taşımakta”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
COVİD19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır video konferans sistemiyle gerçekleştirilen GTB meclis toplantıları, ağustos ayında alınan tedbirlerle birlikte yüz yüze şekilde yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Orman yangınları konuşuldu
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Tiryakioğlu, “Yeşil vatanımızın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları millet olarak hepimizi tarifi mümkün olmayan derin üzüntülere sevk etti. Sadece ormanlarımız değil aynı zamanda ciğerlerimiz ve içimiz de yandı. Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yüzlerce farklı noktada yaşanan orman yangınlarına müdahale esnasında yaralanan ve zarar gören tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, doğal mirasımız ormanlarımız ve içinde barındırdığı tüm canlı hayat için üzüntülerimi paylaşıyorum. Orman kahramanlarımız gece gündüz demeden, canları pahasına alevlerle mücadele ediyor. Rabbim, yangını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm ekiplerimiz ile onlara omuz veren gönüllülerimize güç kuvvet versin” dedi.
GTB’den yanan ormanlara ağaçlandırma projesi
Türkiye’nin her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminden geçtiğine işaret eden Tiryakioğlu, yanan ormanlara ağaçlandırma projesinde bulunduklarını söyleyerek, “Gün, dayanışma, el ve gönül birlikteliğiyle yaşanan bu afetlerin üstesinden gelme günüdür. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, ormanlarımızı da umutlarımızı da yeniden hep birlikte yeşerteceğiz. Devletimiz ve milletimiz her türlü zorluğun ve güçlüğün üstesinden gelecek kudrete ve deneyime sahiptir. Yitirdiğimiz canlarımız dışında tüm kayıplarımızı telafi edeceğimize inancımız tamdır. Felaketten zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması noktasında devletimizin ve çatı kuruluşumuz TOBB’un başlattığı kampanyalara üyelerimizle birlikte destek vereceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
“İklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşımakta”
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan ve felaketten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Konuşmasında, iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine de dikkat çeken Akıncı, “Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyel barındırmakta ve bu potansiyeli mutlaka en güçlü şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji günümüz dünyasında artık ülkelerin en önemli sorunlarının başında gelmekte. Tükenmekte olan enerji kaynakları ve fosil yakıtların küresel ısınmaya neden olmasından dolayı yeni enerji kaynakları arayışları hızlı bir şekilde sürmekte. Bu bağlamda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları sağladıkları ekonomik potansiyelin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşımakta” diye konuştu.
Meclis toplantısında ayrıca borsanın temmuz ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği ...
Naci Topçuoğlu MYO’nun kalite belgesi yenilendi
YEREL HABERLER Naci Topçuoğlu MYO’nun kalite belgesi yenilendi
Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki tepeden 24 saat gözetleniyor
YEREL HABERLER Ormanlar, 5 ilin kesişme noktası Nurdağı'ndaki ...
80 Öğrenci kent arşivende çevrimiçi staj yapma fırsatı yakaladı
YEREL HABERLER 80 Öğrenci kent arşivende çevrimiçi staj yapma ...
Önce yüzükleri taktı sonra magandalık yaptı Nişan töreninde silah sıkan şahsa 48 bin lira ceza yazıldı Silah sıkılma anlarında gelin ve damat ile çevredekilerin panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı Valilik, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanan şahsa 48 bin lira ceza yazdı
YEREL HABERLER Önce yüzükleri taktı sonra magandalık yaptı Nişan ...
Husumetlisini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı ...
Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
YEREL HABERLER Erol Bulut: Defans ve hücum hattına takviye yapacağız
Gaziantep'teki ormanlık alanlarda tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki ormanlık alanlarda tedbirler ...
Erol Bulut: "Gaziantep FK, geçen seneden iyi bir konumda olacak" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut: "Sezona iyi bir şekilde başlayacağız"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Gaziantep FK, geçen seneden iyi bir ...
Araban'da yağmur serinletti
YEREL HABERLER Araban'da yağmur serinletti
Torgeir Borven: "Bu sezona en az 10 gol atmayı hedefliyorum" Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Torgeir Borven: "Bu sezona en az 10 gol atmayı ...
Torgeir Borven: En az 10 gol atacağım
YEREL HABERLER Torgeir Borven: En az 10 gol atacağım
Genç işadamlarından model fabrikaya ziyaret
YEREL HABERLER Genç işadamlarından model fabrikaya ziyaret
GAGİAD'a Hatay'dan ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD'a Hatay'dan ziyaret
GAÜN Onkoloji Hastanesinde 50’nci nakil sevinci
YEREL HABERLER GAÜN Onkoloji Hastanesinde 50’nci nakil sevinci
GAÜN YÖK’ün Sanal Fuarı’nda
YEREL HABERLER GAÜN YÖK’ün Sanal Fuarı’nda
Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya geldi 3 farklı tesiste 500’ün üzerinde sporcu eğitim görüyor
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, yıldız kramponlarla bir araya ...
Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK’da
YEREL HABERLER Ekrem Kılıçarslan, Gaziantep FK’da
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı Doğal kurutmalık merkezi: Oğuzeli
YEREL HABERLER Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı Doğal kurutmalık ...
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Fadıloğlu ile Uzer, kooperatif ziyaretleri gerçekleştirdi Ziyarette, kooperatif başkanlarının sorun ve talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Fadıloğlu ile Uzer, kooperatif ziyaretleri ...
Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ...
GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji konulu toplantı
YEREL HABERLER GSO ve EMO Gaziantep Şubesi’nden yenilenebilir enerji ...
Büyükşehir’den İstiklal Şairi'ni anlatan iki anlamlı eser
YEREL HABERLER Büyükşehir’den İstiklal Şairi'ni anlatan iki anlamlı ...