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Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler SANKO Okulları Psikolojik Danışmanı Ve Rehber Öğretmeni Kalçek: “Üniversite tercih sıralaması öğrencinin istek sıralamasıdır. En çok istenilenden en az istenilen ama istenilene sıralama yapılmalı” “Yapmaktan keyif alacağınız, sevdiğiniz, mutlu olacağınız meslek tercihi yapmanız, eğitim döneminde başarınızı doğrudan etkiler” “Pandemi döneminde elinizdeki puanı çok iyi değerlendirmenizde yarar var, gelecek yıl pandeminin nasıl olacağını kesitmek zor”

İHA

Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler SANKO Okulları Psikolojik Danışmanı Ve Rehber Öğretmeni Kalçek: “Üniversite tercih sıralaması öğrencinin istek sıralamasıdır. En çok istenilenden en az istenilen ama istenilene sıralama yapılmalı” “Yapmaktan keyif alacağınız, sevdiğiniz, mutlu olacağınız meslek tercihi yapmanız, eğitim döneminde başarınızı doğrudan etkiler” “Pandemi döneminde elinizdeki puanı çok iyi değerlendirmenizde yarar var, gelecek yıl pandeminin nasıl olacağını kesitmek zor”

SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji 12’nci Sınıflar Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Göksel Kalçek, üniversite tercih sıralamasının, öğrencinin istek sıralaması olduğunu belirterek, “En çok istenilenden en az istenilene ama mutlaka istenilen mesleklere göre sıralama yapılmalı” dedi.
Üniversite tercih sürecine ilişkin önerilerde bulunan Kalçek, YKS tercihleri öncesinde öğrencilerin yanı sıra ailelerin de araştırma yapmaları gerektiğine dikkat çekti.
Öğrencinin tercih etmeyi düşündüğü üniversitelerin imkanlar ölçüsünde ziyaret edilmesinde çok büyük yarar bulunduğuna işaret eden Kalçek, “Eğer üniversite kampüsüne gitme imkanları yoksa internetten üniversitelerin web sayfalarına girerek, üniversite tanıtım videolarını izleyebilir, üniversitelerin tanıtım ofisindeki görevliler ile konuşabilir, sosyal medya kanallarından birçok bilgiye ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.
Üniversite ve bölüm araştırması yaparken öğrencilerin önem vermeleri ve dikkate almaları gerekenlere değinen değinen Kalçek, şöyle devam etti: “Öncelikle gençler okuyacakları üniversitelerin; büyük ve tek bir yerleşkede mi yoksa şehrin içerisinde dağılmış farklı yerlerde fakülteleri olan bir üniversite mi? Farklı farklı yerlerde ise kendi bölümlerin şehrin neresinde olduğuna, yurt ve burs imkanlarına, yurtdışında anlaşmalı oldukları üniversitelere, bölümdeki laboratuvar ve projelere, öğretim görevlisi sayısına, sportif ve sosyal imkanlarına ve ortamına, üniversitenin sağladığı staj imkanlarına ve öğrencilerin nerelerden staj için kabul aldıklarına, mezunların iş bulma ve çalıştıkları yerlere, öğretim görevlilerinin öğrenciler ile görüşme politikasına, hangi dersler ve içeriklerine, mezun olduğunda diplomanın sağladığı imkanlara, üniversitenin dünya sıralamasında hangi sıralarda yer aldığına bakmalarında yarar vardır.”
Yapmaktan keyif olacağınız mesleği seçin
Meslek tercihi yapmamış adayların tercih edecekleri bölümle ilgili gelecek planlıyorlar ise mutlaka gelecek varlığını sürdürecek meslek olmasına bakmaları gerektiğine vurgu yapan Kalçek, “Yapmaktan keyif aldıkları, sevdikleri ve mutlu olacakları bir meslek tercihi yapmalarına ve bu konuda uzmanlardan destek almalarında yarar vardır” diye konuştu.
YKS tercih işlemlerinde öğrencilerin puana değil, başarı sıralamasına dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Kalçek, önerilerini şöyle sıraladı: “ÖSYM’nin 2021 Üniversiteler Tercih Kılavuzunda açıklanan başarı sıralamalarına bakarak değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Burada hayal ettikleri ve daha düşük başarı sırasına sahip olsalar bile bu üniversiteye mutlaka tercih listesinde yer vermelerinde yarar vardır. Kendi başarı sırasına yakın olan yerler, sonra başarı sırasından daha düşük olan yerleri listelerine almaları gerekir. Gittiklerinde mutlu olmayacakları veya okumayacakları bir bölümü kesinlikle listelerine almamalarını öneriyorum.
Tercih sırası oluştururken de dikkate alınması gereken durumlar var. 2021 tercih kılavuzundaki sıralamalar, o bölüme 2020 yılında giren en son öğrencinin sıralamasıdır. Bu sıralamalarda en çok istenilen bölüm en öne yazılmalı. Burada önemli olan istek sırası olmalıdır. Örneğin ben başarı sırası daha kötü olan A üniversitesinin bir bölümünü başarı sırası daha iyi olan bir B üniversitesinin bölümünün üzerine yazabilirim. Çünkü o üniversiteyi daha çok istediğimden dolayı puanı daha düşük olmasına rağmen daha üst sıralara yazmalıyım.
Böyle olunca, diğer türlü puanım tutmasına rağmen neden bunu daha üste yazmadım diye üzülmemiş olurum. Öğrencilerin ve velilerin en çok hataya düştükleri kısım burası olur. Genellikle de puanı düşük neden onu üste yazıyorsun tarzında eleştiriler alınır, ya da ‘bu ölü tercih oldu’ gibi tabirler de çok kullanılır. Bu değerlendirmeler doğru değildir. Tercih sıralaması yapılırken doğru strateji en çok istenilen bölümden en az istenilene göre yapılmasıdır.”
Kimlerden yardım alınmalı
Üniversite tercihi yaparken bu konuda uzman olan okul psikolojik danışmanları, kariyer danışmanları ve uzmanlardan yardım almalarında yarar bulunduğunun altını çizen Kalçek, sözlerini şöyle tamamladı: “Öğrenciler, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandığında tercih edecekleri bölümler hakkındaki açıklamaları dikkatle okumalı. Bazı üniversiteler farklı burs uygulamaları yapmakta ve bunu tercih sıralamasına dayandırmaktadırlar. Tüm bunlar ÖSYM tercih kılavuzunda ve üniversitelerin web sitelerinde yer almaktadır. YÖK Atlas sitesini (https://yokatlas.yok.gov.tr/)mutlaka ziyaret edip, bölümle ilgili birçok detaya buradan ulaşabilirler. Özellikle pandemi döneminde elindeki puanı çok iyi değerlendirmelerinde yarar vardır. Gelecek yıl pandeminin hayatımızdaki yerinin nasıl olacağını şimdiden kestirmek zor. Bu yıl tercih yapmalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Tüm öğrencilere şimdiden iyi bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum.”
Göksel Kalçek
Gaziantep doğumlu olan Kalçek, ilkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep de bitirdi. 1987 Gaziantep Lisesi mezunu olan Kalçek, lisans eğitimimi 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji, yüksek lisans eğitimimi de Eğitim Yönetimi alanında tamamladı. Öğretmenliğe 1998 yılında Gaziantep Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde psikolojik danışman olarak başlayan Kalçek, 6 yıl çalıştıktan sonra özel okullarda çalışmaya karar verdi. 2005 yılından bu yana SANKO Okulları gibi Türkiye’nin eğitime öncelik ettiği Koç Lisesi, TED İstanbul Koleji, Hisar Okulları ve İstanbul Enka Lisesinde Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı olarak görev yaptı.
Bu okullarda IB Diploma Programı ve AP ile Türkiye’deki üniversitelerin bu programlara yaklaşımı ve adaptasyonu konusunda kendisini geliştiren Kalçek, Psikolojik Danışman olarak mesleki rehberlik konusunda yurtiçi üniversite ve kariyer danışmanlığında uzmanlaştı. Kalçek, 2021 yılı itibariyle SANKO Okullarında çalışmaya başladı.

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